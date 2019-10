Adif adjudica millores de la seguretat a les estacions de Manresa i Puigcerdà

Adif (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) va anunciar ahir l'adjudicació d'obres de millora dels sistemes de control de trànsit i senyalització a les estacions de Manresa i Puigcerdà.

Fonts de la companyia que administra les infraestructures fer-roviàries que opera Renfe van explicar ahir que l'actuació, que inclou en el mateix paquet la intervenció a l'estació de Tarragona, tindran un import d'1.439.283 euros i seran realitzades per l'empresa Bombardier Europea Investments amb un període d'execució de deu mesos.

Es tracta d'actuacions de millora en la seguretat en el sistema que regula les entrades i sortides de combois i que afecta canvis de via, semàfors i la transmissió d'informació al Centre de Control de Trànsit de Barcelona.

S'instal·larà o renovarà cablejat i sistemes de control per regular amb més seguretat i menys incidències el flux de combois. Les obres no suposen encara la instal·lació del sistema de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB), però Adif afirma que es tracta d'un pas previ per poder-lo implantar.

El sistema de Bloqueig Automàtic Banalitzat afectarà al conjunt del tram de la línia R4 entre Manresa i Terrassa, que és l'únic de la xarxa de Rodalies de Barcelona sense possibilitat de frenada automàtica d'un tren en cas que circuli erròniament per una via en sentit contrari, que és el que va succeir el febrer passat quan un accident a l'alçada de Castellgalí va costar la vida a la maquinista del tren que circulava correctament per la via que li pertocava.

Ara, s'intervindrà en els anomenats «enclavaments» de les estacions, els elements essencials per a una òptima gestió del trànsit ferroviari, ja que són els dispositius que regulen tots els moviments dels trens, instal·lacions de seguretat i senyalització.

Els treballs previstos preveuen l'adequació dels elements de camp (senyalització, armaris tècnics, balises) a les noves situacions produïdes per altres actuacions en la infraestructura o per canvis en els programes d'explotació, modificacions en els sistemes informàtics i videogràfics del sistema, tant a les estacions com al Centre de Control de Trànsit de Barcelona.

A l'estació de Puigcerdà, a més a més, es realitzaran accions sobre els dos passos a nivell que estan vinculats a la instal·lació.