Guanya entrades per a les activitats del festival Saluda't

Sortegem entrades per a les xerrades i activitats per adults, per al taller de cosmètica natural i per a la visita al celler i degustació de 2 vins i un oli. Totes són activitats dins del festival Saluda't, de vida saludable, que tindrà lloc el 12 d'octubre a l'Oller del Mas.

El dia 10 d'octubre realitzarem el sorteig.