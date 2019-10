Homenatge a la centenària Antònia Guiu

La regidora de Persones Grans, Rosa Maria Ortega, va visitar Antònia Guiu Aldeyturriaga, nascuda el 25 de setembre del 1919, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors pel seu centenari. L'homenatge es va fer a la seva residència, al Passeig, on viu amb la Rosa, la seva neboda, en un acte on la van acompanyar familiars i amics. Antònia Guiu Aldeyturriaga és soltera i va néixer a Berga, on va viure fins després d'acabada la guerra. Després es va traslladar a Manresa i va començar a treballar de cuinera, professió que ha exercit durant tota la vida.