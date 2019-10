El manresà Marc Martorell guanya una beca Diplocat internacional

El manresà Marc Martorell ha estat un dels onze becats pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per fer estudis internacionals a l'estranger.

Martorell estudia Relacions Internacionals a la URL i se'n va a la Universitat de Tübingen a fer estudis d'Orient Mitjà.

La secretària general de Diplocat, Laura Foraster, ha destacat «la importància del programa de beques per la seva contribució a la formació de joves en temàtiques actuals i globals i la possibilitat d'afavorir el seu retorn com a nou talent per al país».