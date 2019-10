Manresa presumeix de patrimoni sanitari

El vestíbul principal de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa es va omplir ahir com mai. Ni quan hi ha passa de grip no hi ha tanta gent. Va ser durant la inauguració de l'exposició «Els hospitals a Manresa. Història d'una transformació». Mostra l'evolució dels hospitals de la ciutat al llarg del segle XX i, sobretot, els canvis en l'atenció sanitària durant aquest període.

La fusió dels cinc hospitals que hi havia a Manresa els anys 80 fins arribar a una única institució el 2002, l'actual Fundació Althaia, que va suposar la construcció del nou Sant Joan de Déu, també queda reflectida, com no podia ser d'una altra manera. Entre els assistents a l'acte hi havia alguns dels protagonistes de les fusions hospitalàries, que en el seu dia no van ser ni fàcils ni plàcides, com els exalcaldes Joan Cornet i Juli Sanclimens. Josep Camprubí es va excusar.

L'exposició està formada per panells profusament documentats amb text i imatges. L'objectiu de la iniciativa és preservar el patrimoni històric sanitari de la ciutat i posar en valor la història dels diferents hospitals de Manresa i els seus professionals.

Una de les particularitats de la mostra és que ha nascut de la inquietud de professionals de la Fundació Althaia i també d'exprofessionals amb la idea de salvaguardar aquest patrimoni. Així, a més a més dels panells informatius, també es pot veure com era abans un consultori o bé objectes sanitaris antics. Però també parla del futur, i al costat d'aquests objectes es va fer una demostració de com elaborar aliments amb una impressora 3D pensant en pacients que tenen problemes per empassar-se el menjar.

«És una exposició que ha nascut de baix a dalt», va destacar ahir a l'acte inaugural el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells. «No ha sigut un encàrrec de direcció» sinó que va sorgir arran de la inquietud de professionals i exprofessionals per «preservar la història de les nostres institucions. S'ha fet amb sentiment, compromís i il·lusió». Hi han participat un centenar de persones a partir d'una Comissió de Patrimoni Sanitari d'Althaia que, a més a més d'aportar i donar testimoni de les seves experiències personals, també han cedit fotografies antigues, documentació i els aparells sanitaris antics. «Althaia som els que hi som i també els que hi han sigut», va dir Jovells.

D'aquesta forma la inauguració de la mostra es va convertir, també, en un retrobament d'antics companys de feina que en alguns casos feia anys que no es veien.

L'itinerari de l'exposició comença amb el panell que mostra els cinc hospitals que hi havia a Manresa abans de la fusió, a partir dels quals parteix la transformació de l'atenció sanitària i hospitalària a la ciutat. Són el de Sant Andreu, el més antic, fundat el 1260; la Clínica de Sant Josep, del 1929; l'Hospital de Sant Joan de Déu, del 1932; el Centre Hospitalari, que va iniciar la seva activitat el 1971; i la Unitat Coronària, que es va posar en marxa el 1974.

Aquests cinc centres assistencials van iniciar a partir del 1986 reestructuracions sanitàries que van culminar el 2002 amb la creació de la Fundació Althaia i que van suposar la fusió dels dos grans hospitals que hi havia en aquells moments a Manresa: el General –format per Sant Andreu i Sant Joan de Déu– i el Centre Hospitalari i Cardiològic –amb el Centre Hospitalari, Clínica de Sant Josep i Unitat Coronària.



De bullir xeringues al TAC

L'exposició, però, no se centra tan sols en aquests canvis estructurals, sinó que també mostra les petites transformacions dels equipaments sanitaris, els equips professionals, els recursos i l'evolució de la tecnologia que hi ha hagut en l'atenció sanitària fins arribar a l'actualitat. Des d'haver de bullir les xeringues o afilar les agulles amb paper de vidre fins al TAC de darrera generació.

Són detalls que es comenten no tan sols als panells, sinó també en un vídeo en el qual aporten el seu testimoni professionals sanitaris que han viscut l'evolució de la sanitat a Manresa els últims anys i la fusió hospitalària.

Dos panells més estan dedicats a persones, professions i professionals. Hi ha l'esmentada recreació d'una consulta i la mostra d'objectes sanitaris, i més panells per explicar l'evolució tecnològica en el diagnòstic i el tractament. La mostra acaba amb una explicació sobre l'Althaia d'avui i una mirada al futur.

«Els hospitals a Manresa. Història d'una transformació» es va inaugurar ahir juntament amb la mostra «Un model de tots per a l'atenció sanitària i social per a tothom» de La Unió, l'antiga Unió Catalana d'Hospitals. A l'acte d'inauguració també hi van intervenir la directora general de La Unió, Roser Fernàndez; el president de La Unió, Enric Mangas; la directora de l'àrea de Professionals i Organitzacions del Servei Català de la Salut; i l'alcalde de Manresa i president del patronat d'Althaia, Valentí Junyent, que va dir que sanitàriament parlant Manresa és capital. «Ens hem de sentir afortunats de tenir una institució com Althaia». El doctor Lluís Guerrero va intervenir a l'acte per fer un apunt històric sobre la sanitat i els hospitals a la ciutat.