La UPC guardona un invent nascut a la seva seu a Manresa

Dorado al laboratori de la UPC on s'ha desenvolupat Biometallum

Dorado al laboratori de la UPC on s'ha desenvolupat Biometallum arxiu/mireia arso

La UPC ha atorgat els premis Valorització de la Recerca i a la Qualitat de la Gestió Universitària. Un d'ells, el de la millor patent per la seva aplicació al mercat, ha estat per al mètode per a la bioextracció de metalls d'equips electrònics en desús creat a la seu d'aquesta universitat a Manresa.

La patent ha sorgit dels resultats obtinguts pel grup de recerca integrat per investigadors del departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), liderat per l'investigador Toni Dorado i batejat amb el nom de Biometallum.

El mètode es basa en el disseny, la construcció i la instal·lació de plantes d'extracció de metalls valuosos d'equips elèctrics i electrònics en desús, així com també en l'assessorament i el manteniment de les instal·lacions. El projecte parteix dels principis de l'economia circular i de la mineria urbana per oferir una solució econòmicament rendible, adaptada a les característiques de cada empresa gestora de residus elèctrics i electrònics, que afavoreixi la valorització del residu com una font alternativa de metalls altament demandats en la societat actual.