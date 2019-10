Decomissen eines que podrien servir per entrar a cases, a Pineda

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages va decomissar diverses eines i material que podria haver estat utilitzat per entrar en alguna casa. El material estava en possessió de quatre joves a la urbanització de Pineda de Bages.

Els fets van passar dissabte, quan la Policia Local va rebre l'avís que hi havia un grup de tres noies i un noi que causaven inseguretat a Pineda de Bages. Un cop els agents van localitzar el grup, els van comissar substàncies estupefaents i material susceptible de ser utilitzat per ocupar una casa. Els agents van realitzar diligències al jutjat de guàrdia i es va denunciar administrativament els joves per tinença de substàncies estupefaents a la via pública.