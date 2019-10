Dintre el Bosc organitza la 4a caminada popular Seguint la petjada de sant Ignasi

El Grup Sardanista Dintre el Bosc organitza per al diumenge 20 d'octubre la caminada popular Seguint la petjada de Sant Ignasi als camins i espais de sant Ignasi en la seva estada a Manresa. Sortirà a la plaça de Fius i Palà a les 8 del matí i passarà pels llocs de culte de sant Ignasi de Loiola a l'entorn de la ciutat. L'objectiu de l'entitat és, amb la proximitat de l'any 2022, "donar a conèixer l'arrelament de Sant Ignasi a la nostra ciutat i, al mateix temps, els espais i riquesa c ultural de casa nostra, tot apropant-nos a la història del personatge universal".

En aquesta edició, la caminada té quatre modalitats senyalitzades per fer-la accessible a tots els nivells i edats: Curta (16.800 m), Mitjana 1 (19.660 m), Mitjana 2 (19.920 m) i Llarga (21.900 m). El preu de la inscripció és el mateix per a les quatre 10 €) i la modalitat es triarà el mateix dia de la caminada, a la sortida comuna, i també, a mesura que es vagi avançant en l'itinerari.

La sortida serà de 8 a 9 del matí a la plaça de Fius i Palà, davant de l'Espai Manresa 1522. A les 3 de la tarda es tancarà el control de l'arribada a la mateixa plaça de Fius i Palà, on hi haurà un servei de massatges per als participants a càrrec de l'Institut Kyrós. A més de la sortida i l'arribada, hi haurà punts de pas a les capelles i als avituallaments de la Torre Lluvià, Sant Sadurní de Salelles (esmorzar), Oller del Mas i Camí dels Corrons. Aquesta any també s'utilitzarà "el got de la caminada", que es recollirà a la sortida per fer una caminada el màxim de sostenible.

Des del dilluns 7 d'octubre i fins al divendres 18, es podran fer les inscripcions a aquest web o, presencialment, a El Cim Esports, Esports Sagi, MacMobles Poble Nou, i a l'Oficina de Turisme de Manresa dins el seu horari d'obertura habitual.