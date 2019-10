Una jornada sobre patologies respiratòries aplega una vuitantena de professionals

Una vuitantena de professionals de l'atenció primària i hospitalària han participat aquest dijous a la VI Jornada Actualització en Pneumologia de la Catalunya Central organitzada per la Fundació Althaia que s'ha celebrat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Ha estat una jornada per reforçar el treball en xarxa i la coordinació entre els diferents nivells assistencials, posar sobre la taula les últimes novetats en pneumologia, actualitzar coneixements i intercanviar experiències.

La jornada ha inclòs una part pràctica de tallers i una sessió plenària a la Sala d'actes. Els tallers han estat sobre la malaltia intersticial pulmonar, el diagnòstic i tractament de la tuberculosi pulmonar, les proves de funció pulmonar, la teràpia inhalada, la infecció bronquial crònica, el maneig del tabaquisme, la fisioteràpia respiratòria i l'al·lèrgia respiratòria. En la sessió plenària s'ha tractat el diagnòstic de la síndrome apnea hipopnea de la son (SAHS), la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i l'asma bronquial.

L'atenció primària és el primer esglaó de l'assistència sanitària de la població i és molt important en l'atenció de les malalties relacionades amb el sistema respiratori. El treball en xarxa i la coordinació amb l'atenció hospitalària ha donat eines per tal que el seguiment de la major part d'aquestes patologies estigui a mans dels professionals de primària, que deriven els casos més complexos al servei de Pneumologia de la Fundació Althaia. Per això, la relació entre atenció primària i especialitzada és fonamental per assegurar la continuïtat assistencial i per assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients.