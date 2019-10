L'entrada a la Fàbrica Nova ja és història

Els vianants es van aturar per mirar-ho. Fins i tot als conductors que transitaven pel costat els costava no aturar-se per observar els treballs. Les obres a la Via de la Sant Ignasi i a l'avinguda de Bertrand i Serra iniciades el mes passat van incloure, ahir a la tarda, l'enderroc de la porta d'entrada al complex fabril. Aquests dies també ha anat a terra una part del mur perimetral (el pintat amb ratlles) i el que quedava d'obra vista enganxat a banda i banda a les dues estructures de formigó que suportaven la porta de ferro d'accés. Ahir va quedar convertit en runa.

De moment, el que destaca més de l'actuació és la maquinària pesant que hi treballa i les tones de runa que ja ha generat. Especialment, a l'avinguda de Bertrand i Serra, davant les cases d'obra vista que es van construir per als treballadors de la Fàbrica Nova, que va cessar l'activitat el 1989. Munts de runa de la vorera aixecada que ha de permetre ampliar la calçada d'aquesta avinguda per tal que enllaci amb el carrer de Sant Joan d'en Coll evitant la girangonsa que han de fer ara els conductors per arribar-hi.

L'aixecament de la vorera també s'executa a la resta del perímetre del recinte en direcció cap a la Piscina Municipal.

Les obres, que són les més potents que es duen a terme a Manresa els darrers anys, tal com va explicar aquest diari en l'edició del 18 de setembre, van començar el dia 23 del mes passat amb una durada prevista d'un any i mig i un cost de 3,3 milions d'euros. Cal recordar que el pressupost per al projecte d'urbanització de la Bonavista va ser d'1.696.684 euros, la meitat; el del carrer de Vidal i Bar-raquer i la part de la Via de Sant Ignasi entre la plaça amb el mateix nom i la Piscina Municipal, d'1,2 milions d'euros; i les de la Baixada del Drets, de 688.000 euros.



Un parell de minuts



Ahir, pels volts de les 5 de la tarda, durant l'enderroc d'una part del mur de totxos i de l'estructura de formigó que quedaven dempeus, inclosa la porta metàl·lica, no es va fer necessari tallar el trànsit, si bé es va obligar els cotxes que passaven pel carril més proper a la fàbrica a circular pel del costat per precaució. Un operari va dirigir l'enderroc indicant a l'operari que conduïa la piconadora cap on havia d'arrossegar els murs per fer-los caure. L'enrunament de la part que quedava dreta va durar poc més d'un parell de minuts.

La fase actual de les obres durarà mig any i afecta la vorera que toca a la Fàbrica Nova. Posteriorment, durant nou mesos, es farà l'altra banda, on hi ha habitatges. La plaça del Remei es farà entre les dues fases. L'actuació inclou la renovació de l'enllumenat i les xarxes de serveis i l'enderroc del transformador d'Endesa que hi ha a tocar de les piscines.