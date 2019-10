Rècord de quilòmetres i de recaptació per venda de bitllets del bus urbà de Manresa

El bus urbà de Manresa va aconseguir dues xifres rècord l'any passat: el nombre més elevat de quilòmetres recorreguts i de recaptació per venda de bitllets.

Mai fins ara el transport públic de la ciutat havia arribat a cobrir 751.382 quilòmetres en un any.

Pas a pas, el servei va pel camí de doblar el nombre de quilòmetres que es feien al començament de segle i que vorejaven els quatre-cents mil, com es pot comprovar consultant el gràfic d'anàlisi del servei que aquest diari realitza any rere any.

Si enguany es manté la tendència a cobrir més quilòmetres, la pròxima anàlisi del servei del transport urbà pot aportar xifres properes als vuit-cents mil quilòmetres.

En aquest moment el bus urbà ja fa gairebé deu quilòmetres per habitant. Tot i que cal tenir en compte que es tracta d'un sistema de transport col·lectiu i que no tothom fa servir el bus, la dada mostra que els que sí que l'utilitzen es desplacen amb bus molts i molts quilòmetres al llarg de l'any.

Un altre rècord és el dels diners aconseguits el 2018 amb la venda de bitllets: 1.229.213 euros, una xifra que ja duplica la que s'ingressava al principi de segle.



3.000 persones viatgen gratis

Pel que fa a la mitjana d'ingrés per viatger també és la més elevada, 60 cèntims. Aquí cal tenir en compte que hi ha un volum molt significatiu d'usuaris –unes tres mil persones– que fan servir el bus urbà sense cost perquè disposen de la targeta social.

La T-Bonificada s'ha de renovar anualment, amb un cost de 6 euros el carnet i 6 euros la targeta. A partir d'aquí, els viatges són il·limitats.

Malgrat que enguany s'han aconseguit més diners que mai amb la venda de bitllets, la quantitat assolida encara és molt lluny de cobrir la despesa total que té el servei. Fer funcionar el sistema de transport públic urbà de Manresa va costar l'any passat 2.953.637 euros. Es tracta del cost més elevat dels darrers 5 anys.

Entre el 2008 i el 2013 el cost va ser encara més elevat (excepte el 2009).

La combinació de cost total del servei, 2.953.637 euros, menys els ingressos aconseguits, 1.229.213 euros, dona com a resultat un dèficit d'1.724.442 euros, que ha de cobrir l'Ajuntament.

Es tracta d'un dèficit que puja després de 5 anys de baixada i que dona una idea de l'aposta que realitza l'administració pel transport públic, del qual assumeix –amb ajut de la Generalitat– la major part del seu cost. Cal tornar a recordar que el dèficit d'un servei públic no es pot jutjar igual que el d'una empresa privada.

El bus urbà de Manresa si se centrés a donar servei a les línies més utilitzades tindria superàvit, i el dèficit està vinculat al fet de fer passar els autobusos per zones i en horaris que són útils per a usuaris però que amb els ingressos generats no seria sostenible aquest transport si s'empressin criteris exclusivament econòmics.