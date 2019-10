Althaia fa obres a urgències i recomana als pacients menys greus que vagin a primària

Fins a començament de novembre es faran obres de millora al servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu. En concret, s'actua en el Bloc A, l'àrea d'Urgències on s'atenen els pacients de menys gravetat. Aquí es reubicarà i millorarà l'equipament de l'actual sala de tractaments i s'instal·larà nova tecnologia per facilitar diferents tasques dels professionals. Les obres poden comportar alguns canvis i molèsties. Per això, s'informa els usuaris de les possibles afectacions, per intentar minimitzar l'impacte. En aquest mateix sentit, es recomana que els pacients amb afectacions de menor gravetat s'adrecin al seu centre d'atenció primària o al centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) del CAP Bages durant les nits i els caps de setmana i festius.