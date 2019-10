Clam contra l'empresonament i exili de polítiques, a Manresa

Que les dones preses, exiliades o encausades amb motiu del procés sobiranista no caiguin en l'oblit era l'objectiu de l'acte organitzat ahir a Manresa per Esquer-ra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Òmnium Cultural, l'ANC i el CDR.

Més de 200 persones es van aplegar a la Plana de l'Om contra l'empresonament de Carme Forcadell i Dolors Bassa, i contra l'exili de Meritxell Serret, Marta Rovira, Clara Ponsatí i Anna Gabriel, sota el lema «Reivindiquem-les i lluitem per la democràcia, la llibertat i la igualtat».

L'acte el va obrir la metgessa Montse Catalán, cofundadora de la Casa de Naixements Migjorn de Sant Vicenç de Castellet, que va exemplificar amb la seva militància clandestina al PSUC i a favor de l'avortament, activitats il·legals que «d'un moment a l'altre van deixar de ser-ho», la legitimitat de la desobediència «quan la pròpia consciència no coincideix amb la llei», però no s'hi renuncia per contribuir a crear «un món diferent». Després li va tocar el torn a Maribel Sabaté, mare d'Anna Gabriel , que va arrencar del públic crits de «Llibertat» i «No esteu sols» quan va voler recordar els CDR detinguts acusats de terrorisme, quan el que hi ha del cert són «set famílies més que han viscut el terror» en pròpia pell.

Va llegir una carta de la seva filla en la qual demanava «no defallir, perquè mai ens han regalat res» i persistir en la lluita.

Mitjançant un vídeo també va intervenir Meritxell Borràs, exconsellera de Governació que va estar empresonada a Alcalá-Meco. La senadora sallentina Mirella Cortès va posar veu a una carta de Marta Rovira en què recordava que «aquest moviment també va de revolució feminista». Finalment, no hi va poder assistir Blanca Bragulat, dona de Jordi Turull, per la programació a darrera hora d'un vis-a-vis a Lledoners.