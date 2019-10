Experts en salut mental alerten de l'augment de les consultes de menors per temes de conducta

«No calen més psiquiatres. Cal més sentit comú». Aquesta frase del psiquiatre Pere Bonet pot ser un bon resum d'un dels temes més candents dels que es van tractar dijous al vespre en la inauguració del programa del Dia Mundial de la Salut Mental a Manresa. Això és, l'increment a les consultes dels especialistes en salut mental dels casos dels nanos menors de 18 anys amb problemes de conducta.

Àurea Autet, cap de la divisió de salut mental d'Althaia i responsable del servei infantojuvenil, va explicar que «fa vint anys que veig nanos i el perfil d'ara no té res a veure amb el d'abans», en què quan un menor anava al psiquiatre era perquè tenia una malaltia mental. Els darrers anys, va apuntar, el que predominen són els que tenen problemes de conducta, que va traduir com un resultat de la societat del consum en què vivim, que ha fet que els infants «no tolerin les frustracions, no tinguin uns valors clars i ho vulguin tot immediatament». Uns temes que tenen a veure poc amb la psiquiatria i molt amb la societat que ens hem creat entre tots. En aquest sentit, Bonet va alertar de la necessitat de dedicar esforços a l'àmbit infantil a nivell de les famílies i de les escoles. Un «treball en xarxa», va recalcar, que és imprescindible per garantir una bona salut mental que, va insistir, tot sovint es confon erròniament amb la psiquiatria. Com a dada, va aportar que, en cinc anys, a Catalunya, la demanda de consultes en el cas esmentat dels menors de 18 anys ha passat d'un 3 a un 4,5%.



El cas dels MENA

Com a exemple de la importància del treball en xarxa i de la confusió entre salut mental i psiquiatria va introduir el tema dels MENA (Menors Estrangers No Acompa-nyats). Va informar que entre un 2 i un 3% poden ser conflictius però que no significa que estiguin malalts ni que se'ls hagi de derivar als especialistes en salut mental, perquè el que s'aconsegueix és que la gent relacioni violència amb malaltia mental. Va insistir que el que s'ha de fer és ajudar aquests nanos des d'altres nivells perquè «si no fem res és probable que acabin entrant en el món de les drogues i de la prostitució».

El metge, que va presentar a la quarantena d'assistents a l'acte celebrat a la sala del Casino, entre els quals hi havia la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC, la primera a Catalunya per fomentar un abordatge integral de la malaltia mental i de la qual és el director executiu, va estar acompanyat pel també psiquiatre Jordi Giménez Salinas, que va repassar els actes organitzats a Manresa de l'1 a l'11 d'octubre pel Dia Mundial de la Salut Mental. Giménez va dir que l'objectiu és conscienciar la societat de la importància de la salut mental. I va afegir que tenir-la garantida «és un dret inqüestionable en qualsevol societat com cal».