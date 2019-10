Un nyap, perquè no es propiciava el debat que es volia incentivar

El regidor de Presidència, Marc Aloy, va explicar que la delegació de competències del ple a la junta de govern pública aprovada no va funcionar perquè es va aprovar «delegar una competència del ple que el ple no tenia, perquè era competència de l'alcalde» i, a més, es traspassava la responsabilitat a un òrgan com és la junta de govern pública en el qual «no hi ha el debat que preteníem que es portés a terme quan hi ha una contractació important».

Aloy va afirmar que la modificació que s'havia fet sobre la marxa en el ple de juliol va ser amb la voluntat que els concursos i contractacions «grans» es continuessin debatent al ple municipal.

Per això es va rebaixar l'import dels contractes i les concessions sobre els quals es delegava la competència d'aprovació a la junta de govern de 6 a 3 milions i, pel que fa als contractes privats, de 3 milions d'euros a 500.000 euros.

Aloy va recordar que a la junta de govern pública no hi ha debat perquè no hi ha representació de tots els grups municipals.