El ple ha de fer marxa enrere després d'errar-la amb un acord inaplicable

El darrer ple de l'Ajuntament de Manresa va haver de fer marxa enrere de l'aprovació en la sessió de l'1 de juliol de delegacions de competències inaplicables legalment en matèria de contractació i patrimoni.

El ple ha haver de rectificar perquè va delegar a la junta de govern competències que són de l'alcalde i no delegables en el ple.

L'embolic el va generar una esmena in voce. Una esmena és un canvi que s'introdueix en un punt de l'ordre del dia del ple per modificar-lo i, generalment, es presenten per escrit, excepte quan la modificació sorgeix durant el debat i es planteja de viva veu.

Això és el que es va posar de manifest al darrer ple, que va haver de modificar un acord del ple de l'1 de juliol que havia aprovat, equivocadament, la delegació de competències del ple a la junta de govern local en matèria de contractació i patrimoni.

Retrocedim fins a aquell 1 de juliol, quan es plantejava la delegació a la junta de govern de les atribucions del ple com a òrgan de contractació a partir de 6 milions d'euros i l'aprovació de contractes i adquisició de béns immobles quan el seu valor superés els 3 milions. L'oposició va fer notar que això suposava treure del ple, que és la sessió pública de govern per antonomàsia en un ajuntament, temes importants per ser aprovats en un espai de debat més restringit com és la junta de govern.

El govern va explicar que la modificació es feia per donar més agilitat a la feixuga maquinària municipal, però va acceptar l'argument de l'oposició i l'alternativa que va donar va ser rebaixar les quantitats dels assumptes que es traslladaven a la junta de govern. Ho va articular amb una esmena in voce en la qual es delegava a la junta de govern les contractacions per valor superior no a 6 sinó a 3 milions d'euros i l'aprovació de contractes i adquisició de béns immobles no de més de 3 milions d'euros sinó quan el seu valor superés el mig milió d'euros.

A posteriori es va detectar que «l'esmena aprovada no és aplicable legalment» i calia fer marxa enrere perquè per sota dels valors proposats inicialment en l'acord la competència que es volia delegar no era del ple sinó de l'alcalde i, a més, no delegable en el ple.

Així que la situació continua com estava, amb el ple conservant la seva competència per imports superiors a 6 milions d'euros en el cas de contractació i de 3 milions en el cas de patrimoni.