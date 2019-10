El sector Barreres guanyarà dos edificis amb 56 pisos i una plaça de 747 m2

Dos edificis amb 56 habitatges, una plaça de 747 m2 i un nou vial que permetrà anar del carrer de les Barreres a la Muralla de Sant Francesc sense fer la volta d'ara i eliminar el cul-de-sac del carrer del Pou. Al darrer ple es va fer l'aprovació definitiva del pla de millora urbana de l'àmbit que delimiten els carrers de les Barreres, d'en Tahones i la Muralla de Sant Francesc. On ara hi ha un solar amb bancs i cistelles de bàsquet i on encara queden quatre edificis. En total, 2.122,01 m2.

Més del 50% de la propietat del sòl és pública entre l'Ajuntament i l'empresa municipal d'habitatge Forum; el 30% del nou habitatge que es generi serà de protecció oficial i en el conjunt de l'àmbit hi haurà una cessió del 10% de l'aprofitament a l'Ajuntament.

Actualment, en aquesta illa, segons informació de l'Ajuntament, de les 19 finques edificades que hi havia, n'hi queden quatre. El pla deixa oberta la porta a què es puguin mantenir els dos edificis del carrer del Pou, la qual cosa es determinarà en el projecte de reparcel·lació. La resta, l'edifici a Tahones i el de la Muralla, on hi havia un concessionari, aniran a terra.

Un cop aprovat definitivament el pla, els propers dies es publicarà als diaris oficials i entrarà en vigor. A partir d'aquí, caldrà fer el projecte de reparcel·lació (un termini màxim de dos anys a partir de la publicació als diaris oficials) i l'execució de les obres d'urbanització dels espais públics previstos a l'àmbit (un termini màxim de 18 mesos des de la publicació del projecte de reparcel·lació). Quan les dues parcel·les –una és pública i l'altra privada– tinguin la condició de solar, hi haurà un termini de dos anys per a l'inici de les obres i de tres per a la finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.

Pel que fa als habitatges, n'hi haurà 33 a l'edifici que es recolza al carrer de les Barreres i del Pou i 23 al que dona a la Muralla de Sant Francesc. Dels 56, 39 seran de renda lliure i 17 de protecció (11 en règim general i 6 en concertat). En l'àmbit viari, el pla suposarà ampliar el Tahones, que serà arbrat. Part del nou espai serà porxat, sota l'edifici de nova construcció. El carrer del Pou es deixa com està però se'n millora la visibilitat connectant-lo a la nova plaça i eliminant-ne el cul-de-sac. A més a més, se n'amplia la secció als extrems. Una de les novetats més importants és la creació d'una nova connexió de vianants entre la Muralla i la nova plaça.



Dues opcions per a l'aparcament

Hi ha dues opcions damunt la taula per al tema de l'aparcament: fer-ne dos de subterranis independents per a cadascun dels dos edificis, amb el del nou edifici paral·lel al Barreres connectat al dels Quatre Cantons per aprofitar-ne l'accés. O fer un aparcament unitari a sota l'espai públic dels dos nous edificis que alhora també estaria connectat al dels Quatre Cantons. Es triarà la que garanteixi menys moviment de vehicles.

Al ple, Fem Manresa va votar en contra de l'aprovació definitiva del pla, que va defensar el regidor d'Urbanisme, David Aaron López, i que va rebre el vot favorable de la resta de partits. Gemma Boix, regidora de Fem Manresa, va dir que hi manca perspectiva de gènere. El regidor Joaquim Garcia, del PSC, va recordar que es tracta «de la darrera fase del pla Barreres, iniciat el 1997».