Un vídeo i una guia per reivindicar el reconeixement que mereix el treball a la llar

El proper dimarts 8 d'octubre, Càritas Arxiprestal de Manresa organitza un esdeveniment amb motiu del Dia Mundial pel Treball Decent. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala de reunions del Casino de Manresa i té la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.

Durant l'acte es farà la presentació del vídeo "El treball a la llar: treballem per la seva dignificació", de Càritas Diocesana de Vic, i la Guia de Contractació justa del treball de la llar, de l'Ajuntament de Manresa, elaborada en el marc del projecte "Llars i cures, feines dignes".

En primer lloc, Josefina Farrés, directora de Càritas Arxiprestal de Manresa, donarà la benvinguda a les persones assistents. Seguidament, l'educadora social de Càritas Manresa Mònica Vergés explicarà el Projecte FITA, un projecte de Càritas Arxiprestal de Manresa de formació i intermediació en l'àmbit del treball de la llar que permet a moltes famílies rebre suport i acompanyament en la contractació de treballadores de la llar i, per altra banda, a moltes persones inserir-se laboralment en aquest àmbit amb unes condicions laborals dignes garantides.

Cristina Cruz Mas, regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement i de Feminismes i LGBTI, presentarà la Guia de Contractació justa del treball a la llar. Tot seguit, serà el torn de la presentació del vídeo.



Testimonis directes



Finalment, hi haurà el testimoni de dues treballadores de la llar, la Maria Lily i la Diatou, que parlaran de la seva vivència i trajectòria professional dins d'aquest àmbit, així com la intervenció de M. Dolors Pallarès, membre d'una de les famílies participants al Projecte FITA, que parlarà de la seva valoració de l'experiència de formar part del projecte.



Consideracions de Càritas sobre el treball decent

"La defensa del treball decent és essencial per a la realització de les persones i de les seves famílies. Defensar el treball decent implica posar en el centre a la persona, trencant l'actual lògica de pensar i organitzar el treball des de el fet econòmic i els interessos d'una minoria. Cal plantejar el sentit i el valor del treball més enllà del lloc de treball: distribuir de manera justa i digna el treball i reconèixer socialment tots els treballs necessàris per tenir cura de la vida humana.

Defensar el treball decent implica, doncs, lluitar per unes condicions dignes de treball; sense la lluita pels drets de les persones a un lloc de treball no és possible humanitzar el treball i el descans. En definitiva, lluitar pel treball decent és lluitar per la defensa dels drets humans i vincular-los al lloc de treball".