La 4a caminada ignasiana de Dintre el Bosc obre inscripcions

El Grup Sardanista Dintre el Bosc organitza per al diumenge 20 d'octubre una caminada popular per recórrer els camins i espais de Sant Ignasi en la seva estada a Manresa. En aquesta edició, la caminada té 4 modalitats. El preu d'inscripció és de 10 euros, la sortida serà de 8 a 9 del matí a la plaça Fius i Palà i a les 3 de la tarda es tancarà el control de l'arribada al mateix lloc, on hi haurà servei de massatges de l'Institut Kyrós. A més de la sortida i l'arribada, hi haurà punts de pas a les capelles i als avituallaments a la Torre Lluvià, Sant Sadurní de Salelles, Oller del Mas i Camí dels Corrons. A partir de dilluns es podran fer les inscripcions a www.manresaturisme.cat i a El Cim Esports, Esports Sagi, MacMobles Poble Nou i a l'Oficina de Turisme.