L'Ajuntament concedeix 149.500 euros a Creu Roja per als seus projectes socials

Part dels diners seran per a JNA arxiu particular

L'Ajuntament i l'Assemblea Local de Creu Roja han signat dos convenis de col·laboració per a la realització de diferents projectes d'interès social a la ciutat i per al suport a les necessitats alimentàries bàsiques de famílies vulnerables. Entre tots dos sumen en total 149.500 euros.

Segons els termes del primer conveni, l'Ajuntament atorga una subvenció de 99.500 euros a Creu Roja destinats a la gestió de diferents projectes d'interès social com el Centre Obert Casal-Ot; al desenvolupament de projectes socials i de foment del voluntariat; per a la col·laboració en el Programa JNA, Joves Nucli Antic; i per a la gestió i el manteniment de la ludoteca Ludugurus.

Tots aquests projectes són realitzats i gestionats directament pel Comitè Local de Creu Roja Manresa, atès que es tracta d'iniciatives que va encapçalar Creu Roja des dels seus inicis o que formen part de la seva programació i prioritats actuals.

El segon conveni de col·laboració estableix una subvenció de 50.000 euros per al lliurament de targetes de prepagament d'alimentació a famílies derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta activitat té com a objectiu pal·liar durant el període no escolar la situació de les famílies per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques d'alimentació.