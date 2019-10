Manresa ha guanyat en 5 anys jardins i parcs equivalents a quatre places majors

Manresa té ara l'equivalent a quatre places majors de parcs i jardins més que fa cinc anys. La ciutat ha guanyat 8.301 metres quadrats de nous espais lliures des del 2015, segons dades facilitades per l'Ajuntament a Regió7. Entre els nous parcs de què disposa ara la ciutat hi ha el de la plaça de Simeó Selga, darrere l'institut Lluís de Peguera, i el de la Bonavista.

A banda, també s'han fet millores en els darrers cinc anys a parcs i jardins que sumen 6.346 m?2;. En total, en l'anterior mandat de CiU i ERC i al llarg d'aquest 2019, s'ha actuat en 14.647 m?2; de parcs i jardins. Tal com es pot veure al mapa, la majoria d'actuacions han tingut lloc entre el 2018 i enguany. Al plànol es distingeixen els espais nous (de color vermell), que són la plaça de Simeó Selga –feta en dues fases, la primera el 2015 i la segona aquest 2019–, la Bonavista i la plaça del Remei, a tocar de l'avinguda de Bertrand i Serra, on fins ara aparcaven cotxes i que amb les obres que s'hi estan realitzant des de fa uns dies es convertirà en zona verda. Malgrat que la reurbanització d'aquest sector acaba de començar i és previst que duri almenys un any i mig, els 1.450 m?2; de zona verda que s'hi guanyaran ja consten en les dades d'aquest 2019.

Aquests tres nous espais sumen 7.031 m?2;, però aquí cal sumar-hi els 1.270 m?2; que s'han guanyat al Centre Històric amb dos espais nous provisionals (de color taronja), que són la placeta de la Mel, entre els carrers d'Urgell i de la Mel, i el solar del carrer de les Barreres amb el d'en Tahones, fruit de l'enderroc de finques deshabitades i deteriorades. Tots dos estan pendents d'un Pla de Millora Urbana que els transformarà quan es desenvolupi, però fins llavors continuaran amb el seu paper com a noves places guanyades a la ciutat. Així doncs, entre els tres espais definitius de nova creació i els dos de provisionals, Manresa ha guanyat més de 8.000 m?2; de parcs i jardins, superfície que equivaldria a quatre places majors. La plaça de l'ajuntament fa uns 2.000 m?2;.



Millores pendents

A banda de les actuacions que ja s'han realitzat i que han permès guanyar nous espais de zones verdes, també s'han millorat i reurbanitzat espais ja existents (de color blau), els quals sumen una superfície de més de 6.000 m?2;. S'ha millorat la plaça del Pare Oriol (2017); el paviment del passatge Jover (2018); i els parcs infantils de la plaça Espanya i del carrer de la Comtessa Ermessenda (2018).

Pel que fa a les actuacions d'aquest 2019, dues ja s'han dut a terme –la segona fase de la plaça Simeó Selga (vegeu edició del 31 de juliol) i la millora del pati de la Torre Lluvià (vegeu edició del 8 d'abril)–, però n'hi ha tres que encara estan pendents: les obres a la plaça del Remei en el marc de la reurbanització de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara, que van començar fa un parell de setmanes; la instal·lació d'una zona de jocs infantils al pati del Casino, quart projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2018; i la millora del parc del Cardener, segon projecte guanyador dels participatius del 2018. Les altres dues propostes amb més vots van ser la millora del parc del Castell i condicionar el turó del Puigberenguer.