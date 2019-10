La millora del parc del Cardener és la gran assignatura pendent

El parc del Cardener, l'espai comprès entre el Pont Nou i el Pont Vell de Manresa, ha estat objecte de discussió entre grups municipals i també entre l'equip de govern i diverses entitats que en reclamen la millora per transformar-lo en el gran pulmó verd de la ciutat. De fet, un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius del 2018 va ser, com ja explicàvem a la pàgina anterior, la millora del parc del Cardener.

La proposta inclou la plantació de més arbres, la col·locació de taules i bancs per seure i l'endreça de les esplanades de sota el Pont Nou per fomentar el joc lliure i l'esport. L'àrea afectada és de 3.287 m?2; i l'autora del projecte, Anna Garcia. Val a dir que el 2017 la recuperació de la llera del Cardener també es va endur una partida del pressupost participatiu, de prop de 13.000 euros, en quedar el projecte en segona posició respecte als vots obtinguts. Consultat per aquest diari, l'Ajuntament de Manresa ha assegurat que la previsió és que la proposta de millora d'Anna Garcia es pugui executar els propers mesos.

També és una de les demandes que fa constantment l'entitat ecologista Meandre, que denuncia que no es desbrossa amb una periodicitat suficient i que no s'hi destinen recursos. Entre d'altres peticions, l'entitat vol que s'ampliï la vorera de la carretera de Cardona al cantó del riu; que s'enderroqui l'antiga discoteca La Carpa del Riu –tancada de forma definitiva la nit del 29 de setembre del 2018– i s'endreci el parc de Josep Vidal; que el tram del passeig del Riu entre la Reforma i el pont de Sant Francesc es retorni als vianants i s'hi prohibeixi el trànsit rodat; i que no es construeixi el nou pont que preveu el POUM entre la car-retera de Cardona –a la Guàrdia Civil– i la zona del Congost. El pla urbanístic, aprovat el 2017, dona un marge de 18 anys per edificar la nova infraestructura.