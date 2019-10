La plaça del Mercat es posa guapa amb una minidesfilada

No es tractava de la Barcelona Fashion Week, però, ahir al vespre, a la plaça del Mercat de Puigmercadal, també hi va haver moltes fotos, nervis, desfilada de moda i aplaudiments del públic. En aquest cas, minidesfilada. Tres models van mostrar tres creacions de la dissenyadora Lucia Alcaina, fets amb la col·laboració de les modistes Erminia Pujol i Vicenta Vilardell, i de Carme Vidiella. La primera té 25 anys; les altres tres, més de 70.

La minidesfilada, fruit del projecte intergeneracional Art k'suma, que enguany arriba a la 8a edició, es va fer en una mitja part del ball de Cafè Trio, després del Is now or never d'Elvis Presley. Ambdós actes formaven part de les activitats del Dia Internacional de les Persones Grans a Manresa.

El periodista Joan Barbé hi va fer de mestre de cerimònia. Va explicar el projecte de l'Ajuntament –la regidora de Persones Grans, Rosa Maria Ortega, també va adreçar unes paraules als presents– i la bonica relació d'amistat que s'ha establert entre les seves quatre protagonistes, que anaven conjuntades per a l'ocasió amb la mateixa roba tornassolada de to groc. Les creacions van constar de dos vestits i d'una combinació amb pantalons. Hi va predominar el color corall i el tornassolat taronja, en el cas dels pantalons i, sobretot, la riquesa dels brodats i brocats, que van desfilar dos cops davant dels ulls de desenes d'avis que van premiar el treball amb aplaudiments. També van aplaudir les quatre artistes quan van sortir a saludar, moment que Alcaina –que era el primer cop que mostrava els dissenys a Manresa, on viu– va aprofitar per lliurar una rosa a les altres tres.