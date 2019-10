Queixes veïnals a Sant Joan d'en Coll pels aldarulls continus en un bar

Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir aquest cap de setmana en el bar Cleopatra, situat al carrer de Sant Joan d'en Coll de Manresa, pels aldarulls en un bar. L'actuació policial va tenir lloc dissabte i el balanç va ser d'un detingut. No era la primera vegada, però, que els agents s'hi desplaçaven, i ja estan habituats a anar-hi molts caps de setmana per aldarulls i molèsties que provoquen els clients que freqüenten aquest bar del barri Carretera de Vic-Remei.

En l'episodi d'aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 30 anys per haver agredit el propietari del bar i trencar, visiblement alterat i amb una actitud violenta, el vidre d'una porta del local. Els fets van tenir lloc a 3/4 d'11 de la nit i l'arrestat se l'acusa de danys i lesions. També s'hi va desplaçar una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que finalment no va haver de donar assistència al propietari del local.

La presència dels cossos d'emergència va tornar a posar en evidència el que diuen els veïns des de fa més d'un any, que al car-rer l'ambient s'ha degradat.

La Policia Local de Manresa confirma que habitualment hi ha queixes dels veïns i que sovint s'hi ha de desplaçar alertada per sorolls i aldarulls. Les queixes, asseguren, són pel mal ambient que s'hi respira per les persones que van a aquest bar. De fet, la Policia Local i la Guàrdia Civil hi han fet escorcolls en més d'una ocasió, indiquen fonts de la Policia Local de Manresa.

Els veïns de la zona expliquen a aquest diari que no només truquen habitualment a la policia per les molèsties que provoquen els sorolls i els aldarulls, sinó que també han fet saber a responsables policials i de l'Ajuntament la situació que s'hi viu. I és que el mal ambient va portar representants veïnals del carrer de Sant Joan d'en Coll a reunir-se abans de l'estiu amb el cap de la Policia Local, Jordi Mora, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, per alertar de les greus molèsties provocades pels clients del bar i el mal ambient.

Els veïns expliquen que aldarulls com els que es van viure aquest dissabte a la nit són habituals, i que sovint són testimonis de baralles a l'establiment, fets que degraden la convivència en aquest punt de Manresa. Els sorolls i els aldarulls més greus, segons expliquen els mateixos veïns, tenen lloc sobretot els dissabtes a la nit i s'allarguen fins a altes hores de la matinada.

La Policia Local, per la seva banda, explica que les inspeccions que han fet en l'establiment són per temes de fiscalitat. En la darrera intervenció policial, els veïns van tornar a recordar als agents que la situació no és nova i que fa mesos que es queixen. Per aquest motiu esperen actuacions més efectives per part de l'Ajuntament i de la policia, i d'aquesta manera posar punt final als adarulls per tornar a la tranquil·litat.

De moment, l'episodi que va tenir lloc dissabte a la nit s'afegeix a l'historial de greuges que té el car-rer de Sant Joan d'en Coll des de fa més d'un any.