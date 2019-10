Reconeixement a l'institut manresà Guillem Catà

Al Parlament regional de Zilina (Eslovàquia), amb alumnes i professors del projecte WISH | Arxiu Particular

En el marc del programa Erasmus+, el projecte WISH (Work for an Inclusive School Heritage), on ha participat activament l'Institut Guillem Catà entre setembre de 2017 i juny de 2019, ha estat presentat com a exemple de bones pràctiques educatives davant una delegació europea de 20 països a Bratislava, Eslovàquia.

Juntament amb alumnes i professors dels instituts I.I.S Grandis de Cuneo (Itàlia) i Súkromná Obchodná Akadémia, de Zilina (Eslovàquia), els representants del Catà han dut a terme tallers orientats al treball en equip per vehicular les habilitats del segle XXI.

Tanmateix, s'ha aprofundit en la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes, amb l'objectiu de desenvolupar i implementar la inclusió social dins el currículum escolar. Han estat guiats en tot moment per professorat de les facultats de ciències de l'educació de les universitats de Gaziantep (Turquia) i Timisoara (Romania).

D'entre els exemples de bones pràctiques educatives aportades per l'institut català, s'ha valorat molt positivament la promoció de les arts escèniques en l'àmbit escolar pel seu alt valor inclusiu i cohesionador. Se'n destaca el treball que fan els alumnes de la creativitat, el desenvolupament del pensament crític i les habilitats comunicatives, així com el foment de la persistència, iniciativa, adaptabilitat i lideratge. Cal mencionar també que el Guillem Catà ha estat seleccionat com a soci en dos nous projectes Erasmus+: Europe Takes a Breath sobre medi ambient i TRIP d'emprenedoria i turisme. Aquests es sumen a un tercer ja en marxa, The Future Begins Today, per millorar les relacions entre professorat i alumnat.