Álex Galán, el «viatger del gel», serà el ponent de la inauguració d'Ecoviure

Álex Galán, conegut com el "viatger del gel", serà el ponent de la conferència inaugural d'Ecoviure, que es farà el dissabte 19 d'octubre, a les 11 del matí, a la sala d'actes del Palau Firal de Manresa.

Álex Galán és un documentalista asturià que ha viatjat als llocs més freds del planeta per veure com el canvi climàtic està afectant a les persones que hi viuen. Galán ha centrat el seu treball en mostrar el costat humà de les tribus més aïllades de la Terra, recollint els missatges d'alerta d'aquells que necessiten el fred per mantenir la seva cultura ancestral i la seva forma de vida salvatge.

La conferència portarà per títol "Fred, silenci i soledat" i en ella Galán explicarà la seva experiència viatjant per territoris com Sibèria, Mongòlia, Xina, Kyrgyztan o Kazakhstan i convivint amb famílies nòmades que estan experimentant en primera persona els efectes de l'escalfament global. Mars que desapareixen, glaceres extingides, pescadors que s'han hagut de reconvertir a pastors de camells o guerres per l'aigua són algunes de les conseqüències d'un canvi climàtic que ja és un fet.

Format com a tècnic de medi ambient, des de fa temps dirigeix documentals i programes de televisió i ofereix conferències on llança un missatge de consciència ambiental per a tots els públics. Ha col·laborat en mitjans de comunicació com TVE, Cadena Ser, Onda Cero o Rac1 explicant aspectes relacionats amb el clima i els últims indígenes del nostre planeta.

Fòrum Energia

L'autoconsum d'energia solar fotovoltaica serà el tema central de l'edició d'enguany del Fòrum Energia, una trobada professional que se celebra cada any en el marc de la fira Ecoviure. El Fòrum Energia tindrà lloc el divendres 18 d'octubre, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia, a la sala d'actes del Palau Firal de Manresa. Hi participaran com a ponents representants d'institucions com l'Institut Català de l'Energia o la Diputació de Barcelona, a més d'empreses com Holaluz o Som Energia.

El Fòrum Energia està obert a professionals del sector, tècnics de l'administració, estudiants i qualsevol persona interessada en les energies netes i renovables. Les inscripcions són gratuïtes i poden fer-se a través del web www.ecoviure.cat.



L'energia solar fotovoltaica ha de contribuir a aconseguir els objectius marcats per la Generalitat de Catalunya pel que fa a la transició energètica cap a un model 100% renovable. L'adopció de l'energia solar permetrà incrementar l'eficiència energètica, facilitar la integració de les energies renovables en el sistema elèctric i reduir les emissions contaminants i l'alta dependència energètica de Catalunya. Es tracta d'una energia que, pels seus preus competitius, garanteix la democratització del model energètic, fent que els ciutadans passin a tenir un paper actiu i puguin produir i compartir la seva energia a través de xarxes intel·ligents.



Un dels temes que es tractarà durant el Fòrum Energia seran les novetats legals al voltant de l'energia solar, ja que el nou decret llei obre la porta a noves solucions d'autoconsum i elimina obstacles històrics com l'impost al sol. A la jornada es parlarà de com canvia l'escenari amb el nou reglament d'autoconsum, tant des del punt de vista de les comercialitzadores com del consumidor, analitzant casos reals d'implantació.

Sobre la fira Ecoviure

Ecoviure se celebrarà els dies 19 i 20 d'octubre a Manresa. És una de les fires més antigues de Catalunya dedicada a la sostenibilitat i el medi ambient, amb una àmplia oferta d'empreses de sectors com l'alimentació ecològica, el tèxtil sostenible, la cosmètica natural, les energies renovables o la bioconstrucció. La fira es complementa amb un programa d'activitats divulgatives com ara tallers i xerrades, així com amb trobades de caire professional. L'entrada és gratuïta.