La ciutat bressol de l'orde jesuïta

? Manresa, bressol de l'orde jesuïta, prepara la celebració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a la ciutat, on va estar-se prop d'un any i va escriure els exercicis espirituals. També hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Tant és així que molts centres jesuïtes d'arreu del món duen el nom de Manresa i la Cova rep visitants d'arreu del món.