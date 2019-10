L'Ajuntament impulsa la creació d'una xarxa d'ambaixadors de Manresa 2022

L'Ajuntament de Manresa treballa en la creació d'una xarxa d'ambaixadors locals del projecte Manresa 2022, com a eina per donar-lo a conèixer i promoure'l a l'exterior.

Es tracta de ciutadans i agents locals als quals es fa partícips del disseny, organització i gestió dels actes de commemoració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa.

La creació de la xarxa d'ambaixadors s'ha estructurat en fases començant per definir l'estratègia, els objectius i la metodologia de la xarxa. Tot seguit, consensuar una primera llista de possibles ambaixadors a partir del seu potencial d'influència de cara a la ciutat i a l'exterior.

Els potencials ambaixadors ja van ser convidats a una primera jornada de presentació, treball en grup i creació de sinergies entre ells. Tot seguit es va ampliar la llista d'ambaixadors possibles a partir de la primera trobada i es va passar a definir conjuntament el pla de treball de la xarxa. Es va decidir que necessitaran materials de suport adequats.

L'objectiu de la xarxa, i també del projecte Manresa 2022, és aconseguir atraure turisme, talent i activitat econòmica i cultural a la ciutat, per potenciar la competitivitat, el desenvolupament econòmic i les relacions internacionals de Manresa. Segons el document de treball al qual ha tingut accés Regió7, aquesta xarxa també ha de servir «per augmentar l'orgull de pertànyer a la ciutat i poder representar-la a l'exterior».

El plantejament que fa l'Ajuntament és que la celebració dels 500 anys de l'arribada i estada del pelegrí Ignasi de Loiola a Manresa «brinda l'oportunitat de transformar la ciutat, així com de projectar Manresa al món i fer-la més atractiva, tant cap a l'exterior com de cara als mateixos ciutadans, amb la qual cosa el projecte no només aconseguirà atraure inversions i talent, sinó que també permetrà augmentar l'autoestima col·lectiva de la ciutadania i, en definitiva, millorar la seva qualitat de vida».

Un dels pilars fonamentals del projecte és, doncs, l'acció de projecció de la ciutat cap a la ciutadania i cap a l'exterior.



Implicació ciutadana

Aquesta projecció implica no només l'elaboració d'un pla de comunicació i de diversos materials digitals i físics de suport més o menys sofisticats, sinó la necessitat de fer participar de diverses maneres tota una sèrie d'actors, tant institucionals com privats i la ciutadania, des de l'inici del procés fins a la seva implementació i valoració posterior.

Els actors implicats en la projecció es classifiquen en quatre tipus, un dels quals són els ambaixadors.

Els altres tres són impulsors del projecte (organitzats en comissions de treball municipals i obertes a la ciutadania), patrocinadors o mecenes (tant públics com privats, a nivell d'empreses i a través de sistemes de crowdfunding) i voluntariat (a nivell d'entitats i a títol particular).