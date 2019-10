L'alberg social fa més d'un any que està encallat per problemes burocràtics

La Llar Sant Joan de Déu, antiga casa de les germanetes dels pobres, és propietat de l'orde hospitalari de Sant Joan de Déu i gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet

La Llar Sant Joan de Déu, antiga casa de les germanetes dels pobres, és propietat de l'orde hospitalari de Sant Joan de Déu i gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet arxiu/dianova

L'obertura de places d'alberg social a l'antiga residència de les germanetes dels pobres, a les Escodines, va ser un dels nous serveis amb dotació en el pressupost del 2018 de l'Ajuntament de Manresa. L'alberg social, però, encara no funciona.

Fa un any, la llavors regidora d'Acció Social, Àngels Santolària, ja atribuïa l'endarreriment a entrebancs burocràtics.

Santolària explicava que «nosaltres, com a Ajuntament, contractualment ho tenim tot a punt. La Fundació Germà Tomàs Canet [que gestiona la Llar Sant Joan de Déu a l'antiga casa de les germanetes dels pobres] té el lloc a punt, i no ho podem materialitzar per un tema burocràtic».

La raó que en aquell moment es va donar va ser que «per poder tenir aquest recurs cal que estigui al registre de serveis socials de la Generalitat com a centre residencial d'estada limitada». I, abans, «per estar inscrit, cal la llicència d'Urbanisme i, en ser dins una finca que urbanísticament està en un pla de millora urbana, la llicència s'ha de confirmar des de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central. S'estan fent totes les passes».

En aquests moments, les places continuen sense estar operatives. L'actual regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, va explicar en el darrer ple que es va fer un pressupost perquè l'alberg reunís 19 places residencials. Però «per dificultats que havia tingut la fundació on ha de ser aquest alberg no havia pogut homologar les places i encara no les havia pogut donar d'alta a la Generalitat».



Una plaça menys

Va informar que «a mitjan juliol van anar a fer-hi la inspecció i no només no els van donar les 19 places que ells pensaven sinó que els van donar 18 places disponibles. S'ha perdut una plaça perquè la Generalitat no ha acreditat les 19 que ells volien, sinó només 18».

Homs va explicar que el 30 de juliol es va reunir amb ells, li van explicar aquesta situació i li van ensenyar les instal·lacions i «comencem, mitjançant un nou pressupost, a demanar a contractació que fem el procés de concertació de les places».

La regidora d'Acció i Inclusió Social va afirmar que «esperem que a final d'any ja el puguem fer servir, tot i que estem tenint converses amb la Fundació Germà Tomàs Canet per utilitzar-ho com a alberg privat, és a dir, com es fan servir les fondes quan hi ha persones que estan en situació d'emergència habitacional. És probable que comencem a obrir-lo a poc a poc, en espera de poder tenir aquest concert el més aviat possible».