Òmnium munta una sortida a la manifestació de la Diada de la Catalunya Nord

Per als dies 9 i 10 de novembre, Òmnium Bages-Moianès ha organitzat una sortida de dos dies, amb la col·laboració d'Òmnium Catalunya Nord, per participar en la manifestació de la Diada de la Catalunya Nord, en record dels 360 anys dels tràgics successos derivats de la signatura del tractat dels Pirineus, que va suposar l'annexió de les comarques catalanes del Rosselló i la Cerdanya per part de França. Al matí es visitarà el centre històric i el Palau dels Reis de Mallorca, acompanyats per membres d'Òmnium Catalunya Nord, i l'endemà, la vila de Ceret amb Joan Pau Escudero, director de la revista Vallespir. Per a més informació i inscripcions: Viatges Masanés (93 872 48 88), abans del 19 d'octubre.