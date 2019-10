La secció de neteja de la CGT reclama la recuperació dels «serveis retallats fa vuit anys»

La secció sindical de CGT a FCC Manresa manifesta que, "tenint en compte el bons números que assegura tenir l'Ajuntament de Manresa, pensem que és viable i totalment urgent la recuperació dels serveis retallats ara fa vuit anys. Serveis com la brigada de desbrossament que va ser substituida per una 'rascleta de pintor' que van repartir als/les escombraires per tallar herbes, feina extra i eina del tot inútil que impedeix els escombraires acabar torns".

La secció sindical demana, també, "el restabliment del servei diürn de recollida de mobles i trastos vells; ara per ara només hi ha dos operaris per recollir els mobles i trastos vells de mes de 75.000 persones".

Hi afegeix "el restabliment dels dos camions de cubes de baldeig, servei totalment imprescindible per mantenir la salubritat dels carrers; si més no, amb aquests periodes llargs de sequera, l'aigua del baldeig s'emporta la bruticia per les clavegueres fins a la depuradora".

"La renovació de maquinària totalment obsoleta i perillosa que surt al carrer només per fer bonic".

"La reestructuració del servei de dia de escombradora (sense peó amb escombra) per un servei mixte de màquina i peó per tal de fer efectiu de veritat el servei".

"Denunciem l'incompliment sistemàtic dels serveis de reforç de màquinaria per als escombraires. Això provoca que aquests últims pateixin una greu sobrecàrrega de feina, fet que també provoca un alt índex de baixes, superant la mitja estatal".

"Els conductors/es treballem amb el GPS a la jugular perquè impera la consigna de deixar ben marcat el plànol de recorregut per sobre de fer la nostra feina correctament".

Els treballadors, "ens posem a disposició de les associacions de veïnes de Manresa per, si volen, informar-los directament i de forma més detallada de la problemàtica que afecta tots els barris de la ciutat".