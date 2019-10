L'alcalde anima els estudiants a promocionar Manresa entre els joves

En un acte celebrat a l'institut Lluis de Peguera davant 120 alumnes de 1r d'ESO, l'alcalde Valentí Junyent i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, han demanat als estudiants que facin d'ambaixadors entre els joves per mostrar l'orgull de ciutat i perquè coneguin els grans actius i potencialitats de Manresa.

"Manresa és una ciutat amb molt potencial, de la qual ens hem de sentir molt orgullosos. I una de de les feines que hem de fer, des de l'Ajuntament i tots plegats, és fer arribar a més gent aquest sentiment d'orgull. Fer difusió de la ciutat perquè més gent v ulgui venir a veure'ns". Aquestes són algunes de les paraules que ha pronunciat aquets matí l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, davant més de 120 alumnes de 1r d'ESO, a la sala d'actes Simeó Selga de l'Institut Lluís de Peguera.

L'acte ha comptat també amb la intervenció del regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet; i de la directora de l'Institut Lluis de Peguera, Assumpta Pla. Hi ha assistit també el regidor d'Ensenyament i Universitats, Antoni Massegú; i la coordinadora del Treball Globalitzat de 1r d'ESO, Engràcia Costa.

Durant la seva intervenció, Valentí Junyent s'ha adreçat a l'alumnat esmentant els grans actius de la ciutat: patrimonials, històrics, culturals, esportius, potencialitat universitària i del moviment associatiu i "un gran actiu principal: el capital humà de Manresa". L'alcalde ha fet una crida als estudiants "a conèixer i estimar la ciutat. Us animo a fer-ho, a mirar-la amb ulls de visitant, tenir curiositat per conèixer els elements de patrimoni que encara que no heu vist mai. És el primer pas per, després, poder difondre-la".

Al seu torn, Joan Calmet ha explicat la importància de la promoció turística i ha fet una repàs de totes les accions en marxa per promocionar la ciutat tant dins el projecte Manresa 2022 com de cara als propers anys, amb l'objectiu d'enfortir Manresa com una destinació important del territori, vinculada amb la cultura i la història, amb la gastronomia, la naturalesa i el turisme actiu