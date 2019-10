Mor als 108 anys Armonía Solano, la dona més gran de Manresa

Ha mort a l'edat de 108 anys la que era la dona més gran de Manresa, Armonía Solano Cristóbal. El funeral de comiat se celebrarà avui a 2/4 de 12 del migdia a l'espai Mémora del carrer del Bruc.

Armonía Solano va néixer al Campell, a la comarca de la Llitera, a la Franja, el 24 de setembre del 1911. La petita de sis germans, quatre homes i dues dones, explicava a Regió7 que sempre va estar protegida i cuidada pels seus germans, per als quals ella era «la nina de casa». Fins i tot la seva mare els havia de dir sovint que la deixessin tranquil·la.

Va anar a l'escola del poble, on recordava com va aprendre a llegir i a escriure gràcies a les senyoretes Elena i Amàlia. Va començar a treballar al camp fent feines temporals a Lleida fins que als 17 anys va marxar a Barcelona a buscar feina. Després va anar a Manresa, on va conèixer el que seria el seu marit, Joan Ribot, de la carnisseria Ribot de la Plana de l'Om, on ella també va treballar.

Va tenir dos fills, el Joan i la Rosa, que amb la resta de la seva família i el seu marit, que va morir quan ella tenia 81 anys, destacava com la part més fonamental de la seva vida. Explicava que no tenia cap secret de longevitat que no fos descansar bé i una dieta equilibrada i variada.