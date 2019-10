El radar mòbil de la Policia Local de Manresa ja funciona a ple rendiment

El radar mòbil que l'Ajuntament de Manresa va adquirir fa uns mesos ja funciona a ple rendiment. Després d'un període de proves, durant el qual s'ha completat la formació dels agents i s'ha adaptat la configuració tècnica de l'aparell a les ubicacions més idònies de la ciutat, els controls de velocitat ja formen part de la rutina de la Policia Local de Manresa.

El nou equip disposa de tecnologia làser i es pot utilitzar amb un sistema informàtic amb control remot i ofereix la possibilitat de capturar imatges fotogràfiques, de dia i de nit.

L'objectiu és controlar la velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà, per millorar la seguretat viària i evitar accidents i atropellaments. Així, algunes de les vies que s'utilitzarà de manera prioritària són aquelles en què, per les característiques que tenen, els vehicles poden superar la velocitat permesa, o on ja s'ha detectat que sovint se sobrepassen els límits. Entre aquests vials hi ha la carretera del Pont de Vilomara, la carretera de Santpedor, l'avinguda de les Bases de Manresa i l'avinguda dels Dolors, entre d'altres.

Per determinar els indrets on s'utilitzarà el nou aparell, es tenen en compte diversos factors, com la perillositat de l'entorn i la possible concurrència amb d'altres infraccions associades a l'excés de velocitat (com el consum d'alcohol i drogues). Igualment, es tenen en compte les peticions i suggeriments que fan arribar les associacions de veïns i també els comerciants.

L'aparell funcionarà tant per donar resposta a campanyes pròpies de la Policia (coordinades amb el departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa), com a les que promou el Servei Català de Trànsit.