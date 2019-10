Els tributs a Manresa pujaran 580.000 euros el 2020

L'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa (JxCat i ERC) proposarà en el proper ple municipal una pujada de les ordenances fiscals a la ciutat de cara el 2020 d'un 1,23% de mitjana. En total, els tributs a la ciutat de Manresa pujaran 580.000 euros l'any vinent.

L'auge suposarà un augment de la recaptació de més de mig milió d'euros. Persegueix, han explicat l'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, i el portaveu del Govern, Marc Aloy, augmentar les arques municipals per sufragar la pujada dels sous dels treballadors municipals, recuperar serveis afectats per la crisi i reforçar les polítiques socials.

L'IBI serà l'impost que més variarà, que passarà del 0,895% al 0,91% (+1,7%). El mateix increment el viurà la plusvàlua. Tot i que serà del 15,49% (+1,7%), seguirà sent el més baix de les ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya.

Junyent ha estat el primer a justificar la necessitat de la pujada. "Tenim serveis afectats per la crisi i que ara hem de dotar de més recursos, com ara la jardineria i la neteja, així com reforçar les polítiques socials", ha explicat, tot incidint en el fet que alhora "s'ha de mantenir el nivell d'ingressos per fer fronts a apujades que tindrem com la dels sous dels treballadors municipals".

També Aloy ha insistit a dir que és necessari apujar algunes ordenances, tot i que també ha alertat que s'haurà de veure si és suficient. El portaveu del Govern ha explicat que la decisió es pren en ple període "d'incertesa" per la manca d'uns pressupostos estatals que impedeixen al consistori saber quina partida rebran l'any vinent per part del govern espanyol com a ciutat de més de 75.000 habitants. "No sabem quan ni quant serà", ha lamentat.



L'IBI segueix a l'alça



La proposta, que ja coneixen els grups municipals i que se sotmetrà a votació al ple d'aquest octubre, suggereix una pujada mitjana de l'1,3%, a "l'entorn de la pujada prevista de l'IPC", ha dit l'edil d'Hisenda. Això comporta, a termes globals, 579.125 euros més per les arques municipals. L'Ajuntament mantindrà la tarifa plana per poder fraccionar el seu cost, així com els descomptes pels que opten per pagar de cop a principis d'any.

L'IBI i la plusvàlua seran els impostos que més creixeran. L'IBI passarà del 0,895% al 0,91% (+1,7%). En el cas dels béns rústics, es passarà del 0,381 al 0,387%. Amb aquest increment, el consistori prement ingressar 442.340 euros més. Segons les previsions, pagaran aquesta taxa 61.301 persones –entre físiques i jurídiques-, amb una quota mitjana de 419 euros.

Pel que fa a la plusvàlua, l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el tipus impositiu passarà a ser del 15,49% (+1,7). Suposaran, en total, 40.290 euros més. Tot i l'auge, ha destacat l'alcalde, la taxa segueix sent la més baixa de les ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya.



Aposta per les empreses



L'Impost sobre les activitats econòmiques (IAE) pujarà un 1,3%, de manera que el coeficient oscil·larà entre el 2,56 i el 3,07. Tot i l'augment, la xifra segueix estant per sota de les poblacions amb un nombre similar d'habitants. De fet, és la població de més de 50.000 habitants amb un IAE més baix.



De la "Champions" a quedar fora



Manresa és capdavantera en impostos com la plusvàlua i l'IAE, però, per contra, queda "fora de la Champions", segons el mateix alcalde, en IBI. La justificació, han explicat els representants de l'equip de govern, respon d'una banda a l'"històric", és a dir, és difícil canviar tendències ja establertes –fa anys que es perceben uns determinats ingressos per determinades vies- i, per una altra, en el cas de l'IAE, per la voluntat de l'equip de govern d'alleugerir les càrregues econòmiques per a les empreses instal·lades al municipi i facilitar l'ocupació.



Puja la taxa de guals



Altres taxes que pugen son la dels guals, que creix un 1,3%, i el que han classificat com a altres –un exemple són els casaments civils-, que augmenten un 1,5%. Els increments permetran recaptar 20.930 euros i 35.265 euros respectivament.

Per contra, es mantenen impostos com el de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que serà del 4%, el màxim establert per la llei; o l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).



Les escombraries, igual



També es mantindrà l'impost de les escombraries, segons la proposta. Cal recordar que aquesta taxa va patir una pujada important el 2018 –va passar de 111,5 euros anuals a 124,4-, degut a que calia afrontar el cost del nou sistema de pretractament de residus. L'endarreriment de la posada en marxa de la nova planta per a fer-ho, va permetre rebaixar la taxa a 120 euros aquest 2019.

De cara al 2020, malgrat que el nou sistema segueix pendent –ha de sortir a concurs públic aviat la redacció del projecte i la direcció de l'obra-, l'ajuntament ha de sufragar un cànon de residus superiors (5,8 euros) per la quantitat de residus que aporta la ciutat, fet que ha dut a l'equip de Govern ha optat per mantenir el mateix preu: 120 euros.



Pendents de les aigües



La proposta de l'equip de govern no preveu que passarà amb les taxes de subministrament d'aigua i clavegueram, que s'aprovaran a finals d'any.