Manresa dona visibilitat als problemes de salut mental amb un acte institucional

Manresa ha acollit, a la plaça Major, l'acte institucional i commemoratiu del Dia Mundial de la Salut a Manresa que cada 10 d'octubre se celebra arreu del món amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància i les conseqüències personals i socials de les diferents problemàtiques en salut mental.

A banda de les intervencions institucionals, l'acte ha estat protagonitzat per les diferents actuacions artístiques de poesia, música i teatre preparades per persones i entitats vinculades a l'àmbit de salut mental del territori.

L'acte ha estat conduit per la la regidora de Ciutat Saludable de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Tarragó, la qual ha agraït el treball que desenvolupen les persones i institucions de la ciutat en l'àmbit de la salut mental i que han fet possible la programació commemorativa d'aquest any.

Més tard la regidora ha donat pas a la lectura del manifest commemoratiu que ha a càrrec de Josep Franch, representant Institucional d'Activament Catalunya Associació, el qual ha posat molt èmfasi en les dades per suïcidi "un problema molt més gran del que la nostra societat ha estat disposada a admetre". Franch ha subratllat el treball del projecte Activa't per la Salut mental, implementat des de fa 4 anys a 13 municipis de Catalunya, "un projecte que ha ajudat a millorar l'accés a la informació, la formació i el suport mutu, i ha generat mecanismes de suport social i comunitari".

Posteriorment, ha intervingut la delegada del Govern de la Generalitat de la Catalunya Central, Alba Camps, qui ha posat en valor el treball de sensibilització i conscienciació desenvolupat des del govern català i ha recordar l'impuls donat per l'exconseller Antoni Comín "ara a l'exili" i ara la consellera Alba Vergés per incrementar les partides pressupostàries en matèria de salut mental.

Finalment, ha estat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, qui ha tancat els parlaments recordant que "els trastorns mentals són un problema important en la societat actual no només per la seva alta incidència, sinó per l'impacte que representa en la pròpia persona, en la família i en l'entorn proper". L'alcalde ha afegit que "és feina de tots i totes eliminar les creences i mites sobre la salut mental que segueixen arrelats a la ciutat".



Intervencions emotives



Les intervencions artístiques s'han iniciat amb la lectura d'una poesia a càrrec d'Isaac Morell Batlles, col·laborador del Centre de Dia Salut Mental Althaia; ha continuat amb una actuació musical de la Coral del Centre de Dia de Salut Mental Althaia, dirigida per Marcel Dachs. La cloenda de l'acte ha consistit en una representació de l'obra teatral "Si queremos sí se puede", a càrrec del grup Cúspicus Club Social MOSAIC, dirigit per Joan Carles Gimeno.

L'acte formava part de la programació organitzada en el marc de la Taula de Salut Mental amb l'organització de diferents actes iniciats l'1 d'octubre passat i finalitzaran demà, 11 d'octubre, amb la presentació, a la biblioteca del Casino, del llibre "La puerta abierta", d'Alfonso Gálvez, i que serà presentat per Montserrat Manresa.