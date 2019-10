Rebentada espectacular d'una canonada d'aigua a l'avinguda Pirelli

Una espectacular avaria de la xarxa d'aigua ha anegat l'avinguda Pirelli de Manresa fins a la cantonada amb el carrer de Torroella.

L'avaria s'ha produït a les 2 de la tarda. La força de l'aigua ha rebentat la vorera per on passa la canonada de la xarxa general, ha deixat sense subministrament els veïns i ha entorpit la circulació de vehicles.

En un primer moment, els conductors han optat per aturar-se perquè no sabien si podien continuar la marxa o si l'avaria havia afectat també l'asfalt de l'avinguda Pirelli i podien tenir problemes i quedar encallats per l'aigua o per algun forat a la calçada que quedés fora del camp de visió.

Un cop alertada la companyia municipal Aigües de Manresa s'hi han desplaçat treballadors que han tallat el pas de l'aigua. Tot seguit ha arribat una excavadora que ha retirat l apart de la vorera feta malbé per la força de l'aigua i ha deixat al descobert la canonada perquè pogués començar a ser reparada.

Segons expliquen els veïns, la previsió és que passades unes hores es pugui restablir el servei.

El nou incident a la xarxa de distribució d'aigua arriba després que a finals de setembre la plaça Mallorca de Manresa patís una fuita d'aigua en un punt pròxim a l'avaria que va tenir lloc el 24 de març passat i que va obligar el juliol ha aixecar el ferm i renovar una canalització de 70 metres. Un altre incident és el que es va produir a finals d'agost quan una altra avaria va deixar sense aigua els veïns de la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. El tall d'aigua va afectar la carretera del Pont de Vilomara des de l'altura del carrer Trieta fins a l'altura del carrer Foneria, i també el carrer Lluís Argemí.