El Servei d'Oncologia d'Althaia, premiat en el congrés europeu de l'especialitat

El Servei d'Oncologia de la Fundació Althaia ha estat guardonat en el Congrés Europeu d'Oncologia Mèdica (ESMO) per un estudi sobre càncer de bufeta presentat en format pòster i que ha portat a terme conjuntament amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona i el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

El treball, que ha comptat amb la col·laboració dels serveis d'Urologia i Anatomia Patològica d'Althaia, exposa els resultats d'una investigació centrada en l'anàlisi genètica del tumor que té per objectiu identificar factors predictius que contribueixin a establir el tractament més adient en cada pacient i, en conseqüència, millorar la seva supervivència. L'ESMO és el congrés més important d'Europa dedicat als últims avenços contra el càncer que s'ha celebrat a Barcelona del 27 de setembre a l'1 d'octubre i que està organitzat per la European Society for Medical Oncology en col·laboració amb la European Association for Cancer Research. El treball ha obtingut el reconeixement de millor pòster del Congrés en l'àmbit genitourinari.

Els pacients afectats de càncer de bufeta localitzat acostumen a iniciar el tractament amb quimioteràpia per, posteriorment, sotmetre's a cirurgia. Part d'aquestes persones responen positivament a la quimioteràpia però per a altres pacients aquest tractament no resulta efectiu. L'objectiu de l'estudi ha estat identificar els factors que permetin predir quins són els pacients tributaris de rebre quimioteràpia i quins no.

Per fer-ho, s'ha analitzat la biologia molecular del tumor. En concret, s'ha tingut en compte l'expressió de 41 gens tumorals que ha permès establir una signatura genètica, així com les característiques clíniques de cada pacient.

Poder identificar amb antelació els pacients que respondran a la quimioteràpia contribueix en la millora de la seva supervivència. Saber a quines persones la quimioteràpia no serà efectiva té una doble implicació. Per una banda, evitar un tractament que resulta ineficaç i, per l'altra, accedir a la cirurgia en un estadi més precoç de la malaltia.

L'estudi, retrospectiu, ha inclòs un total de 112 pacients de la Fundació Althaia i de l'ICO Badalona que havien rebut tractament de quimioteràpia i també cirurgia. Un 92% de les persones analitzades eren homes i, el 7% restants, dones.

La investigació ha estat liderada pel Dr. Albert Font, oncòleg mèdic de l'ICO Badalona i referent transversal en càncer de pròstata de l'ICO, i la Dra. Montserrat Domènech, oncòloga mèdica especialitzada en càncer de bufeta de la Fundació Althaia.

El treball tindrà continuïtat amb un estudi prospectiu que està a punt de començar i que es portarà a terme a diferents hospitals de l'estat espanyol.

El guardó atorgat en el marc del Congrés Europeu d'Oncologia Mèdica és un important reconeixement a la tasca desenvolupada pel Servei d'Oncologia d'Althaia en el camp de la recerca que permet avançar en el coneixement, les eines i els tractaments per millorar la pràctica assistencial i, en conseqüència, l'atenció als pacients oncològics del territori.