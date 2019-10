Es dobla el nombre de joves que volen ser Àngels de Nit

La demanda de joves que volen convertir-se en Àngels de Nit a Manresa s'ha duplicat i, per aquest motiu, en comptes d'un curs formatiu se n'oferiran dos. El primer va començar dimecres amb 26 inscrits i el segon es durà a terme el mes de febrer i inclourà un grup de 25 joves.

Els Àngels de Nit actuen amb l'objectiu d'introduir instants reflexius en les conductes que es duen a terme en els espais d'oci nocturn, ja sigui a causa del consum d'alcohol i drogues, de comportaments sexistes, o de situacions que es poden desenvolupar en els espais de festa.

Es tracta d'un projecte que es lidera des de les àrees de Joventut de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages.

La formació que s'imparteix als alumnes és d'un total de 20 hores, distribuïdes en mòduls de 4 hores. Aquesta setmana ha començat una nova formació adreçada als estudiants del cicle formatiu d'Integració Social i Animació Sociocultural de l'institut Guillem Catà que volen convertir-se en Àngels de Nit. A la sessió, que va tenir lloc a l'Espai Jove Joan Amades, hi va assistir la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Rosa Ortega.

Les sortides dels Àngels de Nit es realitzen al Bages amb motiu de les festes majors, per carnestoltes, durant les festes populars i en concerts. Al llarg de la nit reparteixen materials per informar les persones joves. En algunes ocasions també reparteixen ampolles d'aigua i menjar per tal de fer minvar els efectes del consum d'alcohol i drogues.