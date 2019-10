L'Ajuntament posa en qüestió mantenir el pressupost participatiu de cara al 2020

Després de cinc anys seguits celebrant-se, el pressupost participatiu de Manresa podria tenir els dies comptats. L'Ajuntament, segons ha pogut saber aquest diari, ha posat un interrogant damunt d'aquesta eina de participació ciutadana de cara al 2020. No ha dit que no es convoqui, però tampoc no ha dit que sí, com era de preveure. En el nou mandat, estrenat el mes de juny passat, la figura del regidor de Participació ha desaparegut.

Si bé no ha estat possible concretar el perquè d'aquest qüestionament, un dels motius podria ser que hi ha projectes que triguen molt a portar-se a terme per la complexitat urbanística que comporten, la qual cosa pot arribar a ser contraproduent a l'hora de defensar aquesta eina. Sense anar més lluny, el projecte per fer una passarel·la sobre el Cardener per als vianants a Can Poc Oli és de la segona edició del pressupost, el 2016, i tot just aquest estiu s'ha començat a executar (vegeu el text de sota). Un altre motiu podria ser el desplegament i els esforços que calen per aconseguir unes xifres prou interessants. Enguany van votar 3.528 persones i l'any que ho van fer més en van ser 6.228.

La primera edició del pressupost participatiu va ser el 2015, coincidint amb l'arrencada del mandat anterior. L'aportació per als projectes va ser de 100.000 euros a repartir entre els quatre més votats. Se'n van presentar 28, en van passar 20 a la final i les propostes guanyadores van ser l'adequació del camí de la riera de Rajadell, la connectivitat entre el parc del Cardener i la Torre Lluvià, el trasllat del camp de beisbol i la instal·lació de 31 aparells desfibril·ladors per tota la ciutat, inclosa la realització de cursos de formació i sensibilització per a la ciutadania en general i col·lectius concrets. Van votar 367 persones.

El 2016 es van rebre 26 propostes, de les quals també es va poder fer la tria entre 20 finalistes. Van participar en la consulta ciutadana per escollir-les 2.988 persones. En van sortir cinc, que no van arribar als 200.000 euros que hi va destinar l'Ajuntament, el doble de l'any anterior, amb 50.000 per cap com a màxim. En concret, van ser tres projectes centrats en la infància i dos en l'entorn natural. Van sumar 163.000 euros i els 37.000 restants van anar per a accions socials. Van guanyar la pasarel·la sobre el Cardener a Can Poc Oli; el projecte Casal d'Estiu i menjador social de les Escodines; l'habilitació d'un espai multisensorial del Centre de Recursos del Trastorn de l'Espectre Autista, i l'elaboració d'un conte sobre la malaltia de l'Alzheimer adreçat als infants.

L'any 2017, també amb un pressupost de 200.000 euros, es van presentar 40 propostes, de les quals es va poder triar entre 36. Va ser l'any que va votar més gent, 6.228 persones. Per primer cop, hi va haver punts de votació assistida en instituts, casals i esplais, i estands mòbils de votació en alguns barris. En aquesta ocasió, els 200.000 euros se'ls van repartir: convertir el parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa, recuperar la llera del Cardener a l'alçada de la Carpa del Riu, rehabilitar el xalet de Casa Caritat i millorar la connexió entre el Passeig i el carrer de Circumval·lació.

L'any passat es van rebre 30 propostes, de les quals en van quedar 20, i van votar 2.826 persones, que van fer que quedessin guanyadors la segona fase de les millores al parc del Castell, la del parc del Cardener a la zona del Pont Nou, treballs de condicionament del turó del Puigberenguer i la instal·lació d'un parc infantil al pati del Casino.

Finalment, enguany, més de 3.500 persones van participar en el pressupost, que va rebre 29 projectes. Van quedar guanyadors d'entre les 26 propostes seleccionades: «Millorem la protectora de Manresa», «Parc del Castell, un espai de lleure familiar», «Manresa a pas segur» i «Piscines d'estiu».