L'Ajuntament promou una formació per fomentar la cultura de la no-violència

Amb l'objectiu d'impulsar la cultura de la no-violència a Manresa, el 28 d'octubre s'inicia un curs vivencial sobre comunicació no-violenta, que tindrà lloc a la Casa Flors Sirera, i que s'ofereix en diferents formats per a educadors i persones interessades en millorar les relacions interpersonals.

La comunicació és una carta de presentació que pot facilitar els vincles i les relacions socials o bé esdevenir un fre a les relacions quotidianes. La formació que es proposa és una eina imprescindible per millorar les capacitats i generar ambients educatius i relacionals favorables.

Els curs "Comunicació no-violenta i prevenció de conflictes" pretén aportar eines pràctiques que es poden aplicar a les aules o als diferents entorns educatius, però també és recomana per als àmbits de dinamització comunitària, entitats del tercer sector i, en general, a qualsevol persona interessada en fer de la comunicació un pont vers les altres persones i en explorar el conflicte com a oportunitats de millora.

Per aquest motiu es treballarà en dues dimensions: una de més personal que potencia l'autoconeixement i el reconeixement de les actituds que poden prevenir o resoldre una situació conflictiva, i una dimensió més comunitària que reforça la importància de les tècniques de comunicació i mediació en les relacions personals, el treball en equip o en el posicionament davant les crisis col·lectives.

És metodologia participativa basada en l'enfocament sòcio-afectiu que combina una aproximació teòrica-pràctica a les estratègies comunicatives i a les tècniques de mediació i resolució de conflictes.



Formats del curs



Per tal de facilitar la participació, el curs s'ha plantejat en diferents formats a escollir:



Curs de 10 h: "Comunicació no-violenta", dilluns 28 d'octubre, 11, 18 i 25 de novembre de 2019, de les 18.15 a les 20.45 h a la Casa Flors Sirera.

"Comunicació no-violenta", dilluns 28 d'octubre, 11, 18 i 25 de novembre de 2019, de les 18.15 a les 20.45 h a la Casa Flors Sirera. Taller de 5 h: "Prevenció de conflictes", dissabte, 23 de novembre de 9 a 14 h també a la Casa Flors Sirera.

"Prevenció de conflictes", dissabte, 23 de novembre de 9 a 14 h també a la Casa Flors Sirera. Format de 15 hores que permet realitzar tant el curs com el taller.

Formadors

Es comptarà amb dues persones amb una llarga trajectòria professional:

Marta Ponce, psicopedagoga i mediadora. Formada en constel·lacions sistèmiques i experta en comunicació, està especialitzada en les intervencions en l'àmbit familiar i escolar; tant des de la vessant de gestió del conflicte com des de l'assessorament. Pel seu recorregut professional, intervé en l'àmbit de la docència i l'assessorament i acompanyament de grups humans (pares i mares, educadors, mestres, equips professionals...)

Jordi Palou-Loverdos, advocat especialista en mediació i resolució pacífica de conflictes, pioner de la justícia universal i impulsor de diferents iniciatives per facilitar el diàleg en conflictes nacionals i internacionals. Entre altres, va assumir la representació legal de les víctimes catalanes, espanyoles, ruandeses i congoleses del conflicte a l'Àfrica dels Grans Llacs, entre elles la infermera manresana Flors Sirera. Premi Valors de l'Advocacia Catalana 2015. Ha publicat llibres, i assaigs en matèria de mediació, meditació, espiritualitat i resolució pacífica de conflicte



Requisits

Cal inscripció prèvia a la web de l'Ajuntament de Manresa. Data límit: 22 d'octubre.

Aquesta és una activitat de formació permanent reconeguda pel Departament d'Ensenyament.

Cost de la matrícula:

* El preu subvencionat és per a mestres d'escoles que participen en el projecte Lotus i membres d'entitats sense ànim de lucre de Manresa, joves de menys de 25 anys i persones en situació de vulnerabilitat (persones a l'atur).

Organitza:

La formació és una proposta de l'Ajuntament de Manresa, Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera i Associació Aula Aura. S'emmarca en el pla formatiu per a mestres, el projecte Lotus i el Pla d'Educació per al desenvolupament i la pau i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Torbareu més informació a:

