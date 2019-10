La nova planta de tractament dispara el pressupost del consorci de residus

El pressupost del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus augmenta any rere any. Enguany es preveu que arribarà als 10 milions d'euros i en un període de 2 o 3 anys, amb l'entrada en funcionament de la nova planta de tractament de residus, es preveu que superi els 12 milions d'euros.

El consorci que gestiona els residus del Bages i part del Moianès va entrar a l'Ajuntament de Manresa, al qual està adscrit, un escrit en el qual exposava que l'activitat en els darrers anys s'ha anat incrementant tant a nivell de serveis de recollida com també de tractaments.

A més, «és previst que en el període de 2 o 3 anys aquesta activitat tingui un nou i important increment amb prestació de nous serveis de recollida de residus i la construcció i posada en funcionament de la nova planta de tractament, amb una inversió prevista de 10 milions d'euros».

Aquest increment de l'activitat ha fet que el pressupost liquidat del consorci hagi passat en els darrers anys de 6 milions d'euros als 9 milions d'euros amb la previsió d'arribar als 10 milions d'euros aquest 2019 i als 12 o 13 milions d'euros el 2022.

Per altra banda, en els darrers anys també s'han anat implantant diferents canvis normatius en l'àmbit de la secretaria i la intervenció de les administracions públiques que han representat un increment notable de la càrrega de treball tant en l'execució de serveis com el control, seguiment i previsió.

Tot això ha fet que el consorci tingui la necessitat d'actualitzar la seva plantilla als requeriments actuals i futurs, per tal de poder prestar els serveis amb la qualitat demanada pels ajuntaments consorciats i complint, a la vegada, tots els requisits legals tant a nivell ambiental i procedimental com econòmic.



150.000 euros més

L'actualització de la plantilla que es considera necessària, pels motius exposats anteriorment, inclou l'àmbit administratiu, tècnic i també de producció.

La valoració econòmica d'aquestes modificacions està a l'entorn dels 150.000 euros de cost per al consorci, en relació amb un capítol de personal d'1,1 milions d'euros els darrers anys.

Tot i aquest increment previst es reduiria la proporcionalitat del capítol de personal en el pressupost del consorci,ja que si la despesa els darrers anys ha representat aproximadament el 18% del pressupost, la nova previsió de despesa d'1,22 milions d'euros sobre els nous pressupostos, d'entre 10 i 12 milions d'euros, representarà un percentatge a l'entorn del 12%.

La modificació de la plantilla es considera necessària per poder afrontar amb garanties les necessitats que els ens consorciats tenen amb relació als serveis que els presti el consorci en els propers anys.

Per això demanava autorització a l'Ajuntament de Manresa per modificar i ampliar la plantilla per tal d'adequar-la a la magnitud actual de les tasques que cal realitzar amb peons, tècnics i un administratiu que sortiran de promoció interna i procés selectiu.

El regidor de Presidència, Marc Aloy, va concretar que es tractava d'«incorporar quatre noves places a través d'una convocatòria i dues promocions internes». El ple ho va autoritzar per unanimitat.