La fira Saluda't de Manresa confirma l'interès pels bons hàbits

La fira Saluda't de Manresa va constatar ahir l'interès creixent pels hàbits saludable. Uns mil visitants van participar en les ponències i altres activitats que van tenir lloc ahir al castell de l'Oller del Mas durant tot el dia. Una xifra que l'equip d'Alternatura, organitzador de la mostra, valorava positivament, sobretot tenint en compte que aquest cap de setmana tenia lloc la Fira Mediterrània.

A l'entrada a l'Oller del Mas hi havia instal·lats diferents estands amb negocis dedicats al foment de la vida saludable. Al llarg del dia s'hi va veure gent, però al matí és quan hi va haver més participants. L'èxit de les ponències va demostrar, segons els organitzadors, que les persones que assumeixen hàbits saludables volen aprendre'n cada cop més. Les xer-rades tractaven, sobretot, temes d'alimentació. La que va protagonitzar la reconeguda dietista Martina Ferrer va atraure una cinquantena de persones. Ferrer va parlar de l'avantatge de dedicar tres hores a la setmana a cuinar per tenir menjar preparat i va donar trucs, eines i recursos per treure el màxim profit, i de manera saludable, de la cuina.

A part, al llarg del dia també hi va haver activitats físiques, com una sessió de Bodyart, una altra de pilates i una de ioga. El celler de l'Oller del Mas va aprofitar l'afluència de persones per obrir les seves portes i els visitants, a més, van tenir l'oportunitat de participar en un tast dels seus vins.