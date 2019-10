Mor un paracaigudista en saltar pel seu compte a la presa solsonina de la Llosa

Un paracaigudista va morir ahir en saltar des de la presa de la Llosa del Cavall. Els Mossos d'Esquadra van trobar a prop de la presa el cos sense vida de l'home a 2/4 de 9 del vespre, aproximadament, després d'onze hores de recerca. L'accident va tenir lloc al matí, però l'orografia de la zona i el fet que caigués a l'aigua van dificultar l'operatiu de recerca.

La policia hi va desplaçar l'helicòpter i membres de la unitat aquàtica. La víctima va saltar al matí des de la presa i, per motius que es desconeixen, el paracaigudes no es va obrir. Els fets van tenir lloc uns quants minuts abans de 2/4 de 10 del matí i no era una activitat programada per l'empresa que habitualment organitza esports d'aventura en aquesta zona del pantà del Solsonès, segons van confirmar a aquest diari els seus responsables. Fa un any que a la presa de la Llosa del Cavall, al terme municipal del Navès, hi ha una plataforma per practicar salts amb corda elàstica. L'empresa i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) van confirmen ahir que el paracaigudista havia saltat pel seu compte.

Els Mossos no van confirmar ahir si la víctima havia saltat ben bé de la presa o de la plataforma. En tot cas, els responsables de l'empresa d'esports d'aventura, que ahir no van poder portar a terme l'activitat habitual, asseguren que accedir al lloc des d'on fan salts amb corda elàstica és difícil perquè és tancat i només s'hi pot entrar quan ells n'obren l'accés.

L'home s'havia desplaçat a la presa per practicar salt base amb dos paracaigudistes més, que van alertar Emergències de l'accident. Els Mossos d'Esquadra van demanar a l'ACA treure potència a la part de presa on l'aigua de l'embassament passa al riu per buscar amb més facilitat a la llera. Les tasques de recerca van continuar fins al vespre, quan finalment els Mossos d'Esquadra van trobar el cos de la víctima.

A part de l'operatiu per trobar el paracaigudista, la policia va obrir paral·lelament una investigació per aclarir les causes de l'accident i al vespre encara no havien difós les dades de la víctima. Els Bombers també es van desplaçar a la Llosa del Cavall en rebre l'alerta, a les 9.22 h del matí, però el cos de Mossos d'Esquadra va assumir la recerca del paracaigudista accidentat.

A la presa s'hi veuen esportistes que de vegades s'hi desplacen per practicar activitats de risc pel seu compte.