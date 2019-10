El concurs per fer la seu del Govern als antics jutjats atrau 48 empreses

Un total de 48 empreses han mostrat el seu interès per participar en el concurs d'idees per convertir els antics jutjats i les finques annexes en la nova seu de la Generalitat a Manresa, on se centralitzaran les delegaci0ns actualment disperses per la ciutat.

Segons informació demanada per aquest diari a la delegació ter-ritorial del Govern a la Catalunya Central, fins al 25 de setembre passat les empreses interessades van tenir temps per presentar-se al concurs d'idees i ja se sap que 48 s'hi han mostrat interessades. Actualment, s'està comprovant si totes compleixen els requisits. Un cop enllestida aquesta part, feina que és previst que es pugui completar al llarg d'aquesta setmana, es donarà un termini de 48 hores a les que no hagin documentat els requisits perquè ho facin. Passat aquest temps, es farà pública la quantitat final d'empreses que passaran a la següent fase, en què podran presentar una proposta gràfica de la idea inicial, per a la qual tindran 15 dies de temps.



Una tria d'entre cinc i deu

Una vegada hagin presentat aquesta proposta gràfica de la seva idea inicial per a la futura seu de la Generalitat a Manresa, un jurat les valorarà i en seleccionarà un mínim de cinc i un màxim de deu. A partir d'aquí, les empreses seleccionades tindran un mínim de 30 dies per presentar la proposta gràfica desenvolupada. Una vegada l'hagin lliurat, el jurat es tornarà a reunir per valorar i seleccionar el projecte guanyador. Feta aquesta tria, l'empresa responsable tindrà 12 mesos per lliurar-lo.

El Concurs de Projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d'obra de la nova seu de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central (Manresa) té un pressupost de licitació d'1.416.548,21 d'euros (IVA inclòs).

Preguntada per aquest diari aprofitant la posterior roda de premsa del consell executiu del Govern català que va acollir Manresa el 3 de juliol passat, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va situar el 2026 com l'any en què la nova seu estarà enllestida, i serà tretze anys més tard del previst inicialment. D'altra banda, el 20 de juliol passat aquest diari va informar que la construcció de la nova seu tindrà un pressupost d'execució material estimatiu de 10.571.387 euros, que és més del doble de la xifra -4,5 milions d'euros- que va facilitar el departament de Vicepresidència i Economia de la Generalitat el 2016 per a aquesta actuació.

La nova seu tindrà més de 2.000 m2, que inclouen l'edifici dels antics jutjats a la Baixada de la Seu i, al carrer de Galceran Andreu, l'antiga seu de Creu Roja, un solar propietat de la Generalitat i dues finques (la 10 i la 12) que l'Ajuntament ha adquirit i cedit per fer guanyar 500 m2 als 1.500 m2 que sumen els edificis esmentats.