Els estudiants buiden les aules i tallen al trànsit l'eix Transversal a Manresa

Centenars d'estudiants de Manresa han tallat aquest dimarts al matí el trànsit a Manresa. Minuts abans de la 1 del migdia, els joves han ocupat tots els carrils de l'eix Transversal i han tallat la via en els dos sentits de la marxa a l'altura de l'avinguda Universitària.

La protesta ha començat a quarts d'11 del matí a la plaça Bages, a càrrec d'alumnes de l'institut Lluís de Peguera. Estudiants d'altres centres educatius manresans s'han anat sumant a la manifestació. Tocades les 12 del migdia, els concentrats que tallaven el trànsit a la plaça Bages han començat a desfilar per les Bases de Manresa en direcció a la plaça de la Creu.

Segons ha pogut comprovar Regió7, els joves s'han dirigit cap a la UPC, on han entrat i han fet una crida als estudiants que hi havia a les aules a sortir al carrer i protestar contra la sentència del Tribunal Suprem. Desenes d'alumnes de la Politècnica s'han sumat a la iniciativa. El mateix ha passat a la UManresa, on els manifestants també han entrat a les aules i n'han sortit acompanyats d'estudiants que han aturat les classes i s'han afegit a la protesta.

Un dels supòsits que es comentaven ja entre els joves és que la idea era dirigir-se cap a l'eix Transversal per tallar la via al trànsit.

D'altra banda, la Secció de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa ha comunicat que el servei de transport públic de bus així com altres serveis de transports públics s'estan veient afectats per les manifestacions que s'estan produint a la ciutat. El servei es manté amb desviaments puntuals alternatius i amb afectacions a diverses parades.