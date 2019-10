Enfrontaments a última hora a Manresa: càrregues i contenidors cremats després de la Marxa per la Llibertat

Un cop acabat el pas de la Marxa per la Llibertat per Manresa, amb la mobilització dissolta, grups reduïts de manifestants han encès contenidors a diferents punts de la ciutat. Cap a 2/4 d'11 de la nit en cremaven a la carretera de Cardona, davant del bar Pío, i també a la zona del carrer més propera al Passeig.

En imatges obtingudes per Regió7, es pot veure com els manifestants posen diversos contenidors al mig de la carretera de Cardona. Llavors, amb l'arribada dels Mossos d'Esquadra, els manifestants, alguns encaputxats però d'altres amb el rostre descobert, han iniciat una sèrie de corredisses i han llançat objectes als vehicles policials.

Posteriorment, aquests grups han encès els contenidors de rebuig i també de material reciclable al centre del carrer, fet que ha provocat un gran núvol de fum. Els Mossos han arrencat els vehicles i alguns han baixat per carregar contra els manifestants, que han marxat corrent i posant més contenidors a la via per obstaculitzar el pas de les furgonetes.

Aquesta acció s'està repetint també a Barcelona, on per segon dia consecutiu hi ha aldarulls i els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir.