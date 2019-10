Els estudiants comencen tres dies de vaga a Manresa amb un nou tall a l'eix Transversal

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha començat aquest dimecres tres dies de mobilitzacions per mostrar el seu rebuig contra el que considera «la sentència de la vergonya» i «l'atac als drets democràtics més greu des de la dictadora franquista», segons fonts de l'organització. En el cas de Manresa, hi havia una concentració convocada a les 10 d'aquest matí davant la UPC que ha derivat en un nou tall de l'eix Transversal.

A les 10 del matí uns 400 estudiants s'han concentrat davant la UPC de Manresa. Diversos cotxes que passaven pel costat dels joves ho feien pitant i donant-los ànims en un ambient festiu. Consultats per aquest diari, els agents de la Policia Local han assegurat que desconeixen l'itinerari que seguiran. A quarts d'11 s'han anat afegint més joves a la concentració prèvia a la marxa, encapçalada per una pancarta que diu «Contra la sentència, desobediencia» i crits d'«Els carrers seran sempre nostres», i han enfilat cap a la plaça Bages.

Posteriorment s'han desviat per l'avinguda Universitària en direcció a la sortida de la ciutat i han tornat a tallar l'eix Transversal en tots els sentits de la marxa, com ja van fer ahir centenars de joves per protestar contra la sentència del Procés. Les cues són principalment de camions que han quedat atrapats a la via, ja que els cotxes que anaven arribant al punt de la retenció feien mitja volta. Participants a la protesta han explicat que alguns conductors han intentat convèncer els presents perquè els deixessin passar i han traslladat el seu malestar per la situació als Mossos d'Esquadra que acordonen la zona.

Cap a 3/4 de 12 del migdia, els centenars d'estudiants que tallen la C-25 en els dos sentits de la marxa han començat a caminar en direcció a Barcelona. Es creu que podrien dirigir-se al Palau Firal, tot i que aquest diari no ha pogut confirmar el recorregut que seguiran els joves.

Recordem que és el tercer dia de mobilitzacions estudiantils, després que dilluns al matí es conegués la sentència que condemna els líders independentistes a penes de presó d'entre 9 i 13 anys.



Manifestacions arreu del país

El sindicat ha convocat piquets en diversos centres educatius del país, com ara davant l'institut Jaume Balmes de Barcelona. Davant un centenar d'alumnes que han decidit no entrar al centre, els membres del sindicat han cantat consignes de «jo empresonaria, a la monarquia», «la lluita és al carrer», «Catalunya antifeixista», «Marchena a la trena» o «llibertat presos polítics».

Quan encara faltava un quart d'hora per les vuit del matí, membres del Sindicat d'Estudiants s'han col·locat a la porta de l'institut Jaume Balmes de Barcelona per fer un piquet informatiu sobre la mobilització de tres dies que s'ha convocat des de l'organització des d'aquest dimecres. Amb lemes com «contra la sentència, vaga general», «si hi ha repressió, no hi ha classe», «el dret de vaga, no es toca» o «fora les forces d'ocupació», els joves han aconseguit que un centenar d'estudiants del centre s'asseguessin al carrer i renunciessin a entrar a classe.

Aquest ha estat un dels piquets informatius que el Sindicat d'Estudiants ha fet al llarg d'aquest dimecres al matí, per començar a preparar la manifestació d'aquest dijous, que preveuen massiva, i la vaga general de divendres. Borja Latorre, portaveu de l'organització estudiantil, ha assegurat que el moviment no restarà «passiu davant la sentència de la vergonya» i ha defensat que la mobilització als carrers és l'eina per «fer front a la repressió i conquerir la república catalana».

En declaracions a l'ACN, Latorre ha explicat que dilluns, amb l'aturada i la «resposta immediata» a la sentència, es va demostrar que el moviment té «capacitat per plantar-se i dir fins aquí hem arribat» i per això, ha animat als estudiants a continuar la lluita als carrers. Per a Latorre és important «vincular» la lluita del moviment estudiantil amb la lluita de «classe treballadora» per fer «més forta la mobilització i vèncer la repressió franquista».