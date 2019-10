Càrregues i contenidors cremats al centre de Manresa al final de la protesta a la caserna

Quan tot semblava que es calmava i s'acabava, va ser quan en realitat va començar. Manresa va viure ahir al vespre una jornada de càrregues dels Mossos d'Esquadra que custodiaven la caserna de la Guàrdia Civil i de contenidors cremats al llarg de tota la carretera de Cardona. La Marxa per la Llibertat ja feia estona que s'havia acabat, però a la cruïlla de la carretera de Cardona amb Francesc Moragas encara hi quedava gent. Un centenar. Majoritàriament joves. De cop i volta van començar les corredisses i les càrregues, i es va desfermar tot.

De seguida la gent va córrer en direcció al centre, als carrers adjacents, i també de seguida van aparèixer els primers contenidors cremant al mig de la carretera de Cardona i fins pràcticament la Muralla de Sant Domènec. En un primer moment, després de la primera envestida, els Mossos d'Esquadra es van replegar, però al cap de poca estona es van tornar a veure les sirenes de les furgonetes avançant novament per la carretera de Cardona en direcció al centre de Manresa. Els manifestants que quedaven es van anar dispersant en diverses direccions, escampant contenidors al mig del carrer i tirant al mig del Passeig les taules i cadires de les terrasses.

Hi va haver corredisses al mateix Pere III, al carrer Guimerà i a les zones del voltants.

A les 8 del vespre hi havia convocada una cassolada davant la Guàrdia Civil, que va coincidir amb el pas de la Marxa per la Llibertat. Hi va haver tensió des del primer moment, quan un grup espanyolista en defensa de la Guàrdia Civil es va encarar als manifestants. No eren més d'una vintena. Mossos d'Esquadra impedien el pas cap a la caserna, i en un primer moment també cap al Francesc Moragas i cap a l'interior dels habitatges de l'Avecrem per evitar que coincidissin els dos grups. Quan finalment els Mossos es van retirar del Francesc Moragas, una part dels participants a la Marxa per la Llibertat van poder continuar el seu camí fins al Congost.

La concentració davant la caserna, però, va continuar. Dels càntics de «llibertat presos polítics» o «independència» de la marxa es va passar als de «fora les forces d'ocupació» o «la policia tortura i assassina».

Durant la concentració hi va haver gent que va tirar objectes als Mossos i hi va haver un parell de corredisses tot i que no havien carregat. Finalment, però, quan ja quedava poca gent i semblava que s'havia d'anar acabant va ser quan uns i altres van passar a l'acció. Els Mossos d'Esquadra van carregar, i a partir d'aquí hi va haver noves corredisses pel centre de la ciutat. El trànsit va quedar afectat a tota la zona i va caldre la intervenció dels Bombers.