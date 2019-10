Cs denuncia al Parlament manca de places a Manresa per a gent gran

El Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) ha presentat una proposta de resolució d'Actuacions urgents sobre l'envelliment de la població de Manresa. La iniciativa reclama al Parlament que insti a la Generalitat perquè "s'augmentin el nombre de places residencials públiques per a la tercera edat i les places en centres de dia i habitatges tutelats" en el municipi. La diputada de Cs, Noemí de la Calle, ha assenyalat que "és necessari afrontar el progressiu envelliment de la població amb les inversions necessàries i polítiques que garanteixin els serveis suficients perquè les persones grans en situació de dependència visquin amb la dignitat que mereixen".

Noemí de la Calle ha explicat que Manresa té una població de 76.250 habitants i presenta una taxa de població major de 65 anys del 19,98%, superior a la mitjana catalana del 18,83%, segons dades de l'IDESCAT. A més, el municipi compta amb 438 places de residències i centres de dia per a persones grans, segons el Departament d'Afers Socials i Famílies, la qual cosa suposa una ràtio de 2,87 places per cada 100 persones majors de 65 anys, molt per sota de la mitjana catalana (4,4 places). Per això, Cs ha demanat que "es dissenyi un mapa local complet dels recursos d'atenció a la dependència, desenvolupant un pla per a completar les manques detectades i establint un calendari per a la seva entrada en funcionament". L'objectiu és que "Manresa aconsegueixi la mitjana catalana en un màxim de 4 anys", ha apuntat la diputada.

De la Calle ha afegit que la iniciativa impulsada per la formació taronja contempla altres peticions com "actualitzar les ràtios de personal, millorar els mòduls econòmics i garantir les millores laborals dels professionals del sector". El text també planteja que la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa "elaborin els convenis necessaris per a la cessió de solars o equipaments de titularitat municipal que permetin noves construccions o l'increment d'oferta de places públiques o concertades per a aquestes persones amb dependència", així com que "s'incrementi el número i les quantitats de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV)".

Finalment, Noemí de la Calle ha advertit que "aquesta ràtio empitjora anualment en tota Catalunya, ja que augmenta l'esperança de vida i el sobreenvelliment de la població". Un informe de la Fundació Pere Tarrés estableix actualment en el 18% la població catalana major de 65 anys i preveu que en 2030 suposarà el 25%. Per tot això, la diputada ha conclòs que, "si no s'inverteix amb urgència en dependència, tindrem un seriós problema per a atendre amb la dignitat que es mereixen a les persones dependents".